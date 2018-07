PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE FÉRIAS NO CENTRO CULTURAL USIMINAS

As férias escolares de julho vão ganhar uma programação recheada de lazer com muita qualidade. Com a programação do “Férias no Centro Cultural Usiminas”, o Instituto Cultural Usiminas vai oferecer atrações para toda a família se divertir, entre os dias 16 e 29 de julho.

Para a garotada que gosta de teatro uma boa pedida é o curso de teatro infantil “Férias em Cena”, ministrado pela atriz, socióloga, escritora e palestrante Luzia Di Resende no Centro Cultural Usiminas, de 16 a 27 de julho, das 14h às 15h30. As inscrições já estão abertas, com taxa de R$ 150. Os interessados devem ligar para 31.3824.3731.

O curso é voltado para crianças entre 5 e 12 anos de idade, que vão se divertir com atividades como jogos cênicos de percepção, atenção, criação, improvisação e apresentação de cenas. Para que uma criança faça teatro não é necessário que ela seja desinibida ou desenvolta, nem mesmo que tenha talento ou que seja aspirante à profissão de ator ou atriz. Basta que ela queira brincar o jogo da cena. Assim ela vai se divertir, inventar e interpretar personagens curiosos, além de socializar com novos amigos.

No Teatro do Centro Cultural Usiminas, dois clássicos infantis da companhia Cyntilante Produções, de Belo Horizonte, estarão em cartaz. No dia 26 de julho, “Aladim”, uma adaptação do conto clássico da coletânea árabe “As Mil e Uma Noites”, vai divertir a plateia com muita música, interação e figurinos surpreendentes. O musical conta a história do jovem Aladim, que descobre que há na lâmpada um gênio poderoso, que pode se transformar em qualquer pessoa ou coisa e que lhe concederá três desejos. Aladim planeja usá-los para conquistar a princesa, sem imaginar que um mago será o seu inimigo precisa ser detido.

No dia 29 de julho, a superprodução “A Pequena Sereia” vai encantar crianças e adultos. Em cartaz há 15 anos, a peça já se apresentou em todo o Brasil, inspirada nos musicais da Broadway, dirigida por Fernando Bustamante. Em 2003, recebeu cinco prêmios: Melhor Espetáculo, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Cenário e Maior Público. A montagem conta a história de uma sereia encantada com o mundo dos humanos. Sua obsessão se torna ainda mais forte quando ela se apaixona pelo príncipe. Para poder viver com seu amado, ela faz um terrível acordo com a Bruxa do Mar. Para tornar-se humana, ela acaba dando o que tem de mais precioso: a própria voz.

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, afirma que a programação de férias foi pensada com o objetivo de oferecer para a comunidade diversão com qualidade no período de férias. “Neste período em que as famílias buscam formas de ocupar o tempo livre com diversão, o Férias no Centro Cultural Usiminas é uma boa pedida para quem quer se divertir com muita cultura”, salienta a diretora. O Férias no Centro Cultural Usiminas é uma realização do Instituto Cultural Usiminas e conta com o patrocínio da Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço:

16 a 27/7

Férias em Cena

Local: Centro Cultural Usiminas

Horário: 14h às 15h30

Classificação: 5 a 12 anos

Valor: R$ 150,00 taxa única por aluno

Inscrição: presencial na Ação Educativa de terça a sábado, das 12h às 20h30

Mais informações: 3824.3731

26/7 *

Aladim

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 19h

Duração: 40 min.

29/7 *

A Pequena Sereia

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 17h

Classificação: Livre

Duração: 1h

*Vendas na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site www.eventim.com.br: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas e Soluções Usiminas e Fundação São Francisco Xavier).