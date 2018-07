PROJETO CONSTRUINDO O SABER ENCERRA SEMESTRE EM FESTA

A Fundação Aperam Acesita, por meio do projeto Construindo o Saber, realizou na tarde da última quarta-feira (11), no bosque da Fundação, um arraiá para os alunos. Como de tradição, a festança é um momento de celebração das atividades realizadas no primeiro semestre. Com direito a quadrilha, bingo, comidas típicas e muita animação, os alunos aproveitaram o momento para de divertir fora da sala de aula.

O projeto Construindo o Saber, que existe há 18 anos, surgiu a partir da necessidade de viabilizar uma alfabetização efetiva e social na terceira idade. Com o apoio de sete voluntários, o projeto atende pessoas com mais de 45 anos, com foco na sua integração social e resgatando a sua autoestima. Voluntária no projeto há dois anos, Edezia Mª da Silveira Costa, foi convidada por uma amiga para participar do projeto. Para ela, não existe nada mais gratificante que poder doar seu tempo para ajudar o próximo. “Eu gosto demais de estar no projeto. Pra mim, é um aprendizado enorme. Nós aprendemos com eles, e eles com a gente. Estou muito feliz em estar no Construindo o Saber”, destaca a voluntária.

Aluna da voluntária Edezia, dona Dinorá de Oliveira, está no projeto há mais de 15 anos. Para ela, o projeto é um momento de aprender e construir amizades. “O projeto é uma válvula de escape. É o momento em que eu esqueço meus problemas e venho aprender e fazer amizades. Além do convívio com as professoras que são muito carinhosas com a gente, e isso me deixa muito alegre”.

O arraiá também marcou o encerramento do primeiro semestre. Os alunos entraram de férias e retornam a sala de aula no dia 6 de agosto. As aulas do projeto acontecem às segundas e quartas-feiras, das 14h às 16h, e a participação é gratuita. Os interessados em participar podem fazer contato por meio do telefone 3849.7744.