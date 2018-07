PROJETO MÃOS VAZIAS EM TIMÓTEO COMEMORA PRIMEIRO ANIVERSÁRIO

Em comemoração ao primeiro aniversário do Projeto Mãos Vazias, foi realizado na semana passada, no salão comunitário do bairro Primavera em Timóteo/MG, uma atividade festiva voltada para alunos, familiares e amigos. O projeto objetiva fomentar a prática de karatê entre crianças e adolescentes, com foco especial para o Karatê Olímpico.

O Mãos Vazias é gratuito para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. E, agora, pretende inovar trabalhando com idosos. Já possuem três núcleos localizados no salão comunitário dos bairros Ana Moura, Vale Verde e Primavera e com previsão de abertura do projeto para os bairros Cachoeira do Vale e São José.

A programação foi desenvolvida pela Associação de Karaté do Bem Estar Social de Timóteo. Participaram do evento comemorativo, Edson Perpétuo, responsável pelo polo do Primavera; o sensei Walter da Silva, o Walter Karatê, diretor da Associação e coordenador do Projeto Mãos Vazias; Zildo Oliveira Luz, representante da Federação Mineira de Karatê; Douglas Willkys atual prefeito de Timóteo; Professor Ronaldo Ribeiro Gonzaga; e o aluno Ray de Timóteo que está classificado para o campeonato brasileiro de Karatê.