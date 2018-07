PROJETO TRANSITOLÂNDIA EM TIMÓTEO INICIA VISITAS MONITORADAS

O Projeto Transitolândia de Timóteo abre espaço para visitação monitorada aos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental. A ação atende escolas públicas e particulares do município, e, desde 2016, Jaguaraçu e Marliéria.

Desenvolvido pela Fundação Aperam Acesita, Rotary Club de Acesita, Saritur, Prefeitura Municipal de Timóteo, 85ª Cia da Polícia Militar de Minas Gerais e Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano, o projeto têm como objetivo sensibilizar o estudante para a educação e atuação como pedestre e ciclista, visando o desenvolvimento de sua responsabilidade como cidadão.

A Transitolândia é um espaço dedicado à prática. Andando de bicicleta em uma área sinalizada, os alunos são orientados sobre as atitudes corretas que precisam ter no trânsito. Antes de visitar a pista os alunos estudam com o professor na sala de aula, por meio de uma cartilha multidisciplinar, vários assuntos sobre trânsito e meio ambiente.

Durante duas horas, os alunos trocam experiência na pista de situações que podem ser vividas no trânsito. Além disso, conhecem as placas de trânsito e sinalizações.

HISTÓRICO

Criado em 1998, a Transitolândia tem como público-alvo alunos do 4º do Ensino Fundamental. Desde o ano de sua criação até 2017, o projeto já beneficiou um público de 63.000 alunos, professores e comunidade em geral. Ao longo desses anos, foram realizadas diversas formas de sensibilização como palestras, blitzes, visitas orientadas, concursos, passeatas, entre outras atividades, além de distribuição de cartilhas com orientações sobre um trânsito mais seguro.