QUARTA POP NO SHOPPING VALE DO AÇO

A praça de alimentação do Shopping Vale do Aço recebe nesta quarta-feira (11), a partir das 19h o cantor e compositor Renan Scarpati. Com interpretações de Barão Vermelho e Engenheiros do Hawai, Renan promete uma noite perfeita. Entretanto, seu grande diferencial vem de suas composições. Músicas autorais como “Pra ficar” e “Sonhando me encontrar”, são destaques em seus shows.

Mais de 15 anos de estrada fazendo covers do Barão Vermelho, pela banda “Mais Uma Dose”, celebrando os sucessos de Cazuza e Frejat. Para completar o currículo do artista, ele já abriu shows para grandes nomes da MPB como Allceu Valência e Flávio Venturini. “São muitas estradas, ruelas e caminhos que contam a história da formação de um artista”, faz poesia enquanto explica a sua trajetória.

Gravações em Estúdio

Seu DVD, lançado em 2015, registrou canções descritas como contemporâneas. São letras marcantes “pra ficar” relatos que descrevem os “passos de criança”, o “aprender a andar” pela “estrada dos sonhos” presente nos anseios de todo jovem sonhador poeta. São caminhos que vieram para ficar e deixam Renan Scarpati registrado nos corações de quem acompanha de perto seu trabalho.

Conhecido já do público, o cantor retorna a casa para mais um grande show. “Shopping é sempre sinônimo de festa e alegria. O público empolga bastante e transmite muita sintonia. A reciprocidade retribuída vem no empenho que é muito bem recompensado pelos aplausos”, conclui.

Serviço:

Happy Hour – Renan Scarpati

Data: 11/07

Horário: 19h00

Local: Praça de alimentação

Show gratuito