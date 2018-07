SEBRAE REALIZA PALESTRA SOBRE DESIGN E ARTESANTO EM IPATINGA

A consultora do Sebrae, Geisa Buzelin, estará em Ipatinga desenvolvendo um projeto de curadoria e mentoria para o grupo Bem Bordado, nos próximos seis meses. Neste sábado (27), de 13h30 às 17h, na sede do Sebrae, que fica na avenida Monteiro Lobato, 63 bairro Cidade Nobre em Ipatinga, ela ministrará uma palestra intitulada “Design+artesanto: co-criando a identidade cultural”

O projeto consiste em validar os produtos já existentes e na construção de novos olhares do objeto artesanal. “Vamos desenvolver um diagnóstico e refletir sobre a evolução do fazer criativo no Vale do Aço. Há uma quantidade expressiva de artesãos com qualidade e faz-se necessário dinamizar este potencial para uma inserção adequada no mercado”, observa Herique Assis, idealizador do projeto, juntamente com sua parceira, a estilista e artista visual, Vanuza Bárbara.

Segundo ela, os produtos que se destacam serão sempre aqueles que levam consigo a história e a identidade cultural, perspassando tempos e qualidade. “Estamos na era das mudanças, de tanta velocidade e interatividade, mas é possível pensar a cultura e a tradição de uma localidade como a memória latente e precursora de sustentabilidade”.

Tanto o quanto o design estão inseridos nos setores da economia criativa, e a proposta desse projeto, de acordo com diz a consultora do Sebrae, é validar o diálogo entre eles para o seu fortalecimento e a promoção de ações inovadoras do setor. “A transversalidade nos traz novas possibilidades do ponto de vista da gestão de negócios criativos e valorização da identidade cultural”, analisa.

Serviço:

Palestra sobre “Design+artesanto: co-criando a identidade cultural”.

Dia: 27/07

Horário: 13h30 às 17h

Local: Sebrae – Av. Monteiro Lobato, 63 – Cidade Nobre

Mais informações: 9 8829.9591\9 8561.2302