SEM REPASSES DO GOVERNO DE MINAS, HOSPITAL MÁRCIO CUNHA LIMITA ATENDIMENTO PELO SUS

O corpo clínico do Hospital Márcio Cunha (HMC), em Ipatinga, em assembleia, na noite de ontem (30), definiu por paralisar os atendimentos eletivos do Sistema Único de Saúde (SUS), por tempo indeterminado, como cirurgias, internações, consultas e exames. Os serviços de urgência e emergência e maternidade aos pacientes do SUS estão assegurados.

Mesmo com os atrasos e a crescente dívida do Governo do Estado, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) mantenedora do hospital – o maior do Leste de Minas Gerais – sempre se esforçou em manter os atendimentos aos usuários do SUS e efetuou, mesmo sem receber, o pagamento de todos os honorários médicos. No entanto, a partir de julho, diante da grande pressão de atendimentos sobre o HMC, decorrente do fechamento e restrições de atendimentos de vários hospitais da região e ainda diante da falta de perspectiva e nenhuma programação para a quitação da dívida, o Hospital Márcio Cunha não tem mais como arcar com o repasse dos honorários, o que já foi comunicado ao corpo clínico.

DÍVIDA MILIONÁRIA

A assessoria de Comunicação da FSFX, em resposta aos questionamentos sobre a paralisação do corpo clínico do Hospital Márcio Cunha (HMC), divulgou nota na tarde desta terça-feira (31), informando que “o pagamento de parte dos recursos pactuados pelos atendimentos realizados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) não vem sendo feitos pelo Governo do Estado de Minas Gerais, o que já gerou nos últimos três anos, uma dívida acumulada de aproximadamente R$ 32 milhões”.

O comunicado reforça que a FSFX, nos últimos anos, tem se esforçado para manter os atendimentos aos usuários do SUS e buscado, de forma permanente, diálogo e meios de negociar junto ao Governo do Estado o recebimento dos valores atrasados, contudo, sem êxito.

De acordo com o diretor executivo da Fundação São Francisco Xavier, Luís Márcio Araújo Ramos, foram feitas inúmeras tentativas pelos dirigentes da instituição com o objetivo de sensibilizar o Governo do Estado de Minas Gerais quanto a gravidade e os riscos da situação. “Infelizmente, não obtivemos respostas concretas, mesmo considerando que o Hospital Márcio Cunha é âncora de atendimentos na região Leste de Minas Gerais e um dos maiores prestadores do SUS no Estado”, lamenta.

A Fundação São Francisco Xavier finaliza a nota reiterando “que o HMC preserva, ao máximo, sua vocação como hospital geral e de alta complexidade na assistência aos mais diversos casos e reforça seu compromisso com o SUS e seus princípios de responsabilidade social, com plena convicção da responsabilidade, sensibilidade e qualidade do seu corpo clínico”.