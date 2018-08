SÉRGIO LEITE ASSUME PRESIDÊNCIA DO IAB NO CONGRESSO AÇO BRASIL

COLUNA WILLIAM SALIBA – 30/07/2018

SÉRGIO LEITE ASSUME IAB NO CONGRESSO AÇO BRASIL

O CEO da Usiminas, Sérgio Leite, assume durante o Congresso Aço Brasil, nos próximos dias 21 e 22 de agosto, no Hotel Transamérica, em São Paulo, a presidência do Instituto Aço Brasil (IAB). Ele sucede o CEO da Vallourec, Alexandre de Campos Lyra. O IAB é a entidade representativa das empresas brasileiras produtoras de aço, que substituiu o antigo Instituto Brasileiro de Siderurgia fundado em 31 de maio de 1963. A entidade conta, entre outras, com a participação da Usiminas, Aperam, Ternium, ArcelorMittal, CSN, Vallourec, CSP, Gerdau, Villares Metals e Sinobras.

RESULTADOS

No próximo dia 7, Sérgio Leite estará em Ipatinga para apresentar, no auditório da Fadipa, às 10h, os resultados trimestrais da Usiminas, em encontro que tem a chancela de cinco entidades da cidade: Agência de Desenvolvimento (ADI), Associação de Aposentados e Pensionistas (AAPI), Associação Comercial e Empresarial (ACE), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e da própria Faculdade de Direito. Participam lideranças e autoridades de toda a Região Metropolitana do Vale do Aço.

PROJETOS

A Usiminas prevê para 2021, a reforma do Alto-Forno 3 da Usina de Ipatinga, que possui a capacidade nominal de 3 milhões de toneladas de ferro gusa por ano. “O equipamento está perto de atingir 20 anos de operação, prazo em que precisa passar por uma reforma geral que costuma exigir investimentos de centenas de milhões de reais”, informou Leite em entrevista à agência Reuters. O CEO da Usiminas, no entanto, adiantou que a empresa ainda não decidiu se os trabalhos envolverão uma remodelação completa do forno, que hoje opera no ritmo de 8 mil toneladas diárias.

GALVANIZAÇÃO

A siderúrgica também deverá decidir até 2019, se haverá a implantação de uma quarta linha de galvanização em Ipatinga, de 500 mil toneladas por ano. Atualmente, as três linhas da usina estão operando com a capacidade total de 1,35 milhão de toneladas, para atender a indústria automobilística, que no primeiro semestre elevou a produção em cerca de 14 por cento em relação ao ano anterior.

***

TERNIUM

Marcelo Chara, presidente da Ternium do Brasil (acionista majoritária da Usiminas), confirmou presença na cerimônia de posse do empresário Flaviano Gaggiato, na presidência da Fiemg – Regional Vale do Aço. O evento será próxima segunda-feira (6), às 20h, no auditório da entidade, em Ipatinga. Chara, na oportunidade, deverá rever os inúmeros amigos que fez na cidade, quando ocupou por vários anos a vice-presidência industrial da Usiminas.

***

APERAM

Como já é tradição, o presidente da Aperam South America, Frederico Ayres Lima, recebe os principais jornalistas da Região Metropolitana do Vale do Aço nesta quinta-feira (2), em Timóteo. Os profissionais da imprensa visitam a usina de aços especiais pela manhã e almoçam, em seguida, com Ayres e os demais diretores da siderúrgica.

***

PINK FLOYD TRIBUTE

O rock movimentará a noite do próximo dia 10, a partir das 19h30, no Acesita Esporte Clube, em Timóteo. O clube recebe as bandas L’age D’or e Dark Side, em tributo ao ícone do rock progresso mundial, o grupo britânico Pink Floyd. Os sócios do clube podem retirar gratuitamente as entradas até às 16h do dia 10. Os não sócios pagarão R$10,00. Mais informações pelo telefone 3849-1424.

***

OUTLET

O Hotel San Diego Suítes recebe nesta sexta-feira (3) e sábado (4), a 13ª edição do Outlet Exclusive. O evento, que tem à frente Luciamara Pascoal e Márcia Faioli, reúne dezenas de lojas e grifes, oferecendo descontos de até 70%.

***

CIRURGIA VASCULAR

A Fundação São Francisco Xavier abriu inscrições para o 7º Simpósio de Cirurgia Vascular do Vale do Aço, que será realizado no dia 31 de agosto, a partir das 19h, no auditório da Unidade I do Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Com o tema: “Insuficiência Venosa dos Membros Inferiores e Síndromes Compressivas”, o evento tem o objetivo de atualizar e capacitar os médicos, profissionais e estudantes da área da saúde. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas pelo site www.fsfx.com.br/hospital-marcio-cunha/eventos-cientificos até o dia 24 de agosto.

***

MOSTRA DO VINHO

O enólogo João Valduga, diretor da premiada vinícola Casa Valduga, estará nesta quinta-feira (2), em Ipatinga. Ele participa da 1ª Expo Vinhos do Vale, a partir das 20h, Hotel Dan Diego Suítes. Além dos rótulos da vinícola, poderão ser apreciados os produtos de todo o grupo Famiglia Valduga, vinhos Importados Domno, linha de Delicatessen Casa Madeira e Cervejaria Leopoldina, massas artesanais, queijos, linha de pães especiais da Padaria Horto e a nova linha de Café Seleção do Mário, do Espírito Santo. Mais informações com a coordenadora do evento, Fernanda Ferraz, diretora da Delicatessen e Chocolataria Gramado, no Horto, ou através do telefone (31) 97304-7205.