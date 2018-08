SÉRIE MPB APRESENTA 14 BIS NO CENTRO CULTURAL USIMINAS

Depois de uma abertura com casa cheia, no show de Lenine, a agenda do tradicional projeto Série MPB 2018, traz a banda 14 Bis – Acústico Ao Vivo, que promete lotar o Teatro do Centro Cultural Usiminas, no dia 31 de agosto (sexta-feira), às 20h. O público da região terá o privilégio de conferir um novo show do 14 Bis, cuja gravação do DVD será realizada no dia 10 de agosto, na cidade de Santos-SP. Ipatinga será a sétima cidade brasileira a receber o show deste novo projeto.

Para emocionar a plateia com sucessos atemporais, a banda formada por Cláudio Venturini (guitarra e voz), Sérgio Magrão (baixo e voz), Vermelho (teclados e voz) e Hely Rodrigues (bateria), receberá neste show mais dois integrantes: Cezar de Mercêz (violão base, baixo e vocal – Grupo O Terço) e Celso Nascimento (percussão).

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site www.eventim.com.br. A Série MPB faz parte do projeto Série MPB, patrocinado pela Usiminas por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

A banda vai cantar sucessos de sua carreira de mais de três décadas, numa trajetória caracterizada pela reinvenção e ampliação de um público fiel. Em “14 Bis Acústico Ao Vivo”, a banda baseia o repertório do show em seus quatro primeiros discos, incluindo ainda músicas do Terço, Sá & Guarabira, Beto Guedes e Bendegó.

Serviço:

31/8

14 Bis – Acústico Ao Vivo

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Duração: 1h30

Classificação: livre

Vendas na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site www.eventim.com.br: R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos e maiores de 60)

Mais informações: 31 3822.3031