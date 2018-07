SERTEP OFERECE 39 CURSOS GRATUITOS EM IPATINGA

As matrículas para os 39 cursos gratuitos do Serviço Educacional Técnico e Profissionalizante (Sertep) de Ipatinga, já têm data marcada para começar e com novidades. São 1.500 vagas para as aulas do segundo semestre deste ano. As inscrições serão realizadas presencialmente entre os dias 1 e 3 de agosto. Neste semestre, as grandes novidades são cursos de Inglês, árbitro de futebol e iniciação teatral.

No primeiro dia, as inscrições ocorrerão para os alunos novatos dos cursos da área de informática, como CorelDraw, Photoshop, WebDesigner, Digitação, Excel Avançado, Manutenção de Computadores, entre outros.

Já no segundo dia, as matrículas serão para os cursos da área de estética, como Barbeiro, Cabeleirereiro, Depilação, Designer de Sobrancelhas, Manicure e Pedicure, e outros.

As matrículas serão realizadas de forma presencial, por ordem de chegada, a partir das 8 horas até as 17 horas, na sede do Sertep, que fica na avenida Livramento, 285 – Veneza II em Ipatinga. As vagas são limitadas. Para mais informações ligue: (31) 3822-9388.

Os interessados devem levar no dia da inscrição, os seguintes documentos: CPF, RG (ou certidão de nascimento) e comprovante de endereço. O aluno poderá cursar apenas um curso por semestre. Pessoas de outras cidades também podem se inscrever, mas não há ajuda de custo de transporte.

Os cursos tem duração de quatro meses e a idade mínima para participar dos é de 15 a 18 anos, dependendo do curso escolhido. Não há idade máxima. Todas as aulas são presenciais e gratuitos.

ALUNOS DO PRIMEIRO SEMESTRE

Os alunos que concluíram os cursos do Sertep no primeiro semestre de 2018 e participaram da cerimônia de formatura, podem realizar a sua matricula no dia 31 de julho.