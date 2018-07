SERVIDORES DO ESTADO PROTESTAM CONTRA PARCELAMENTO DE SALÁRIO

Servidores do estado fizeram uma manifestação na tarde desta segunda-feira (23), no centro de Belo Horizonte, pedindo o fim do parcelamento dos salários, implantado pela administração estadual.

Em protesto, eles colocaram fogo em um caixão, simbolizando o governador Fernando Pimentel (PT) e gritam palavras de ordem contra a administração dele, além de pedir sua saída. O protesto é unificado e conta com funcionários civis e militares e, segundo os organizadores, reuniu cerca de 600 pessoas

“Podemos chamar uma greve geral do Estado, caso a situação não se regularize. Estamos recebendo parcelado há três anos. Vários servidores estão com o nome negativado”, afirma Marcelo Armstrong, delegado de polícia e diretor regional do Sindipol-MG.

Segundo informações do jornal Estado de Minas, manifestantes alegam que os descontos relativos à previdência pelo Ipsemg, IPSM e saúde, não estão sendo repassados pelo estado.

A organização do movimento diz que os protestos não tem qualquer conotação política. Isso porque parlamentares da oposição ocuparam o microfone. O deputado estadual Sargento Rodrigues e o deputado federal subtenente Gonzaga discursam no carro de som.