COLUNA WILLIAM SALIBA – 13/07/2018

SHOPPING GANHA COWORKING COM INTERNET ULTRARRÁPIDA

O Shopping do Vale do Aço, em Ipatinga, passou a contar nesta semana com o “Coworking Giganet/WR Construtora”, com sala de reuniões, bancadas para laptops e internet ultrarrápida de até 200 mbps. O novo espaço é fruto da parceria do mall com as empresas Giganet e WR Construtora. O moderno design do ambiente foi elaborado pela arquiteta Laura Lage. O projeto também contou com a parceria da Roh Móveis, que ficou por conta da ambientação do local com fornecimento do mobiliário; Loja Elétrica, responsável pela parte de iluminação; Brasil Tintas, que marcou presença no espaço com cores personalizadas; e ainda a Temper Vale com o acabamento exclusivo da sala de reuniões.

PIONEIRISMO

O Shopping Vale do Aço é o primeiro no leste de Minas Gerais a oferecer esse tipo de estrutura gratuitamente a seus clientes. O coworking, que fica no primeiro piso do mall, é gratuito e aberto ao público. Para utilizar a sala de reuniões basta apenas fazer a reserva no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do centro de compras. As regras de convivência do espaço podem ser conferidas no site do Shopping Vale do Aço.

TENDÊNCIA MUNDIAL

Para o diretor de tecnologia da Giganet, Carlos Paiva – que descerrou a fita inaugural ao lado da gerente financeira do shopping, Elenice Nascimento, e do diretor da WR Construtora, Wallace Barreto – o espaço é uma tendência mundial que vem crescendo cada vez mais. O coworking no Shopping Vale do Aço une trabalho, empreendedorismo, estudo, conforto e lazer.

A seguir, fotos da inauguração, que reuniu executivos das empresas parceiras e jornalistas:

EX-BEATLE

O ícone do rock mundial Paul MacCartney homenageia o Brasil em seu novo álbum, a ser lançado em 7 de setembro. O novo CD do ex-beatle, “Egypt Station”, traz a canção “Back in Brazil”. O lançamento contará com um videoclipe gravado em Salvador, durante a ocasião do show de Paul McCartney no Estádio Fonte Nova, na capital baiana.

***

FÉRIAS PERSONALIZADAS

A designer e arte-educadora Fernanda La Noce é presença confirmada na Colônia de Férias “No Quintal da Tia Paty”, a ser realizada de segunda-feira próxima (16) a sexta-feira (20), no espaço da educadora física Patrícia Láuar, no Bairro Cidade Nobre, em Ipatinga. Entre atividades diversas, as crianças farão oficinas de Artes Visuais, e aprenderão, de forma divertida, sobre a vida e obra de artistas brasileiros. Mais informações no blog: http://fernandalanoce.blogspot.com.

***

CARTÃO VIRTUAL

A 30º edição da Expo Usipa, em Ipatinga, contará com uma novidade tecnológica para gerenciamento do público participante. Um aplicativo permitirá um controle em tempo real dos visitantes que entrarão no evento, bem como seu cadastro de visita nos estandes. Tudo será feito através do QR Code, que descartará o uso dos cartões de visita convencionais.

NAS NUVENS

O gerente comercial da área corporativa da Giganet, Rafael Fonseca, ministrará a palestra “Cloud e Conectividade: Desafios e Oportunidades, dentro do ciclo de palestras da Expo-Usipa 2018. A apresentação de Rafael será na próxima terça-feira (17), às 14h, no Escritório Central da Usiminas, em Ipatinga.

***

SEMINÁRIO

O Sebrae, em parceria com a Fiemg e o BNDES, promove no próximo dia 20, o Seminário de Crédito em Ipatinga. Durante o evento, os empreendedores de micro e pequenas empresas poderão conhecer as linhas de financiamento disponíveis no mercado e participar de uma rodada de crédito para conhecer produtos e serviços financeiros. A entrada é gratuita e as vagas são limitadas.

***

DESCONFIANÇA

A recuperação econômica mais lenta que o esperado e a paralisação no setor de transportes impactaram de forma negativa o humor do consumidor brasileiro. Dados apurados pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostram que houve uma queda de 6,1% no Indicador de Confiança do Consumidor no último mês de junho, na comparação com maio. Com esse recuo, o indicador retrocedeu para 38,8 pontos, o que representa o mais baixo patamar desde janeiro de 2017, início da série histórica. Pela metodologia, o indicador varia de zero a 100, sendo que resultados acima de 50 pontos demonstram o predomínio de otimismo, ao passo que abaixo de 50, o que prevalece é a visão pessimista.

MARCHA RÉ

O setor de serviços em Minas Gerais apresentou, em maio, uma queda de 5,0% frente a abril, na série com ajuste sazonal. Cabe destacar que o resultado para o Brasil (retrocesso de 3,8% no índice de volume de serviços) foi o mais acentuado desde o início da série histórica, em janeiro de 2011. Somente três unidades da federação registraram variações positivas de volume, ainda em relação ao mês anterior: Acre (4,6%), Distrito Federal (1,4%) e Piauí (1,0%). Já os recuos mais acentuados foram observados em Tocantins (-20,2%), Espírito Santo (-11,3%), e Mato Grosso (-9-3%).

***