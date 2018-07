SINPAVA CERTIFICA EMPRESAS COM SELO ALIMENTO SEGURO

Com o objetivo de incentivar as indústrias do setor de alimentação a implementarem um conjunto de normas técnicas, garantindo os requisitos obrigatórios da higiene e segurança alimentar de acordo com a legislação vigente, o Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Alimentação, Panificação, Confeitaria e de Massas Alimentícias do Vale do Aço (Sinpava), certificou nessa quinta-feira (12), empresas com o Selo Sinpava Alimento Seguro.

O selo é uma iniciativa do Sinpava em parceria com a Sanar, e a Fiemg, através do Instituto Euvaldo Lodi, por meio do Programa de Competitividade Industrial Regional (PCIR), que tem contribuído efetivamente na entrega de propostas de desenvolvimento industrial para os setores que potencializam oportunidades identificadas, considerando requisitos como: mão de obra e recursos humanos, tecnologia, inovação, modernização, mercado e produto e exigências regulatórias.

“Sentimos honrados com a certificação do Selo Sinpava Alimento Seguro. Para nossa Indústria de Alimentos e para nossas unidades é um grande ganho, pois reafirmamos o nosso comprometimento com a qualidade dos nossos produtos. Parabenizamos ao Sinpava pelo excelente projeto que traz benefícios aos empresários do segmento, para os consumidores e comunidade”, pontuou o diretor da Santonely e da Premialy, Antônio Eugênio Fernandes.

Flaviano Gaggiato, presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, prestigiou o evento e parabenizou as sete empresas certificadas: Ipal Ipatinga Produtos de Alimentação Ltda., Pão Total Padaria Confeitaria & Lanchonete Ltda., Victoria Indústria de Alimentos Congelados e Transporte, Comercial Toledo & Toledo Ltda., Premialy Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., Santonely Indústria e Comércio de Alimentos e Ml Indústria & Comércio de Salgados Ltda.

“Esse selo, além de incentivar as empresas a melhorarem seu desempenho, fazendo com que seus processos sejam sempre revistos, alinhados aos requisitos obrigatórios legais, impactará diretamente na saúde dos consumidores”, reforçou Gaggiato.

Para o presidente do Sinpava, Fabrício Lara, o objetivo do projeto é disseminar e fortalecer a cultura do alimento seguro no Vale do Aço, somando esforços com a vigilância sanitária, apoiando as empresas na melhoria e garantia dos seus processos de produção.

“Dentre os benefícios do Selo, destaco a distinção de empresas quanto à qualidade e segurança de seus produtos, melhoria dos processos e desempenho da empresa com redução de perdas e aumento dos ganhos, além de consumidores mais satisfeitos e bem informados dos produtos consumidos”, explica.

De acordo com Fabrício, o sindicato dará sequência às etapas de manutenção das empresas certificadas e anunciou o início do 2º ciclo de certificação.

“Demos início ao 2º ciclo de certificação, apoiando novas empresas do setor alimentício na melhoria dos seus processos. Empresas interessadas poderão entrar em contato com o Sinpava para se informar e buscar mais esse diferencial competitivo oferecido pelo sindicato”, disse.

O presidente da Câmara Municipal de Ipatinga, vereador Jadson Heleno, parabenizou a iniciativa do sindicato.

“A qualidade na alimentação é primordial. A ideia do selo é importante por propiciar mais higiene e segurança. Essa ação trará ganhos para todos, principalmente se a população assimilar e aderir a ideia, gerando uma rede consciente”, destacou.

Mais informações sobre o Selo Sinpava Alimento Seguro através do telefone 31 3824-2334 ou email sinpava@fiemg.com.br