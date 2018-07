SINPAVA PROMOVE PALESTRA PARA EMPRESÁRIOS

Na próxima terça-feira (31), às 19h, no auditório da Fiemg, em Ipatinga, os empresários da região terão a oportunidade de participar da palestra: “Momento Atual da Panificação. Oportunidades e Desafios”. O conteúdo abordará o balanço, as tendências e as perspectivas de consumo para 2018.

No último ano, o mercado brasileiro de panificação e confeitaria cresceu 3,2%, conforme projeção realizada pelo Instituto Tecnológico da Alimentação, Panificação e Confeitaria (ITPC) em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP). Com esse crescimento, o mercado atingiu o faturamento de 90 bilhões de reais. Os números revelam uma leve recuperação do setor, após sua menor taxa de crescimento anual, registrada no ano de 2015, desde o início da pesquisa em 2007. Para este ano, a expectativa é que o setor mantenha o ritmo de crescimento mediante ajustes para se adequar ao novo momento de compra do consumidor.

A situação econômica vivenciada pelo país nos últimos anos teve um forte impacto no desempenho. “Houve uma mudança no perfil das compras junto com a forte queda de renda do trabalhador. Com isso, algumas marcas e alguns pontos de venda que já estavam consolidados estão vendo seu desempenho oscilar. Existe uma necessidade de rever alguns valores das empresas para se adequar a esse novo modelo de compra do consumidor. Os profissionais precisam entender que os negócios estão mudando rapidamente”, analisa o presidente do Instituto Tecnológico da Alimentação, Panificação e Confeitaria (ITPC), Márcio Rodrigues.

Serviço:

Data: 31 de julho de 2018

Horário: 19h

Local: Av. Pedro Linhares Gomes, 5431. Horto, Ipatinga – MG.

Inscrições: Gratuitas com vagas limitadas

Confirmação de presença: Sinpava (31) 3824-2334