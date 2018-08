TEATRO E MÚSICA ABREM A PROGRAMAÇÃO DE AGOSTO EM IPATINGA

A agenda cultural de agosto promete muita diversão para vários públicos. Tem comédias, espetáculo infantil e samba. A programação começa nesta quarta-feira (1º), com o espetáculo estrelado por Priscila Fantin e Bruno Lopes, “Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo”, às 20h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas. No sábado (4/8), o Jardim Interno do Centro Cultural Usiminas vai receber uma grande roda de samba com o evento de “Lançamento do CD com O Samba Enredo Carnaval 2019”, às 15h. A programação conta ainda com o ator Nelson Freitas que faz temporada no Teatro do Centro Cultural Usiminas, com a comédia “Nelson Freitas e Vocês”, sábado às 20h, e domingo às 19h. Para encerrar o fim de semana, o Teatro Zélia Olguin recebe a peça infantil “Era uma vez… Outra vez”, às 17h.

Em “Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo”, Bento (Bruno Lopes) divide seu tempo entre a criação da filha de cinco anos e a tentativa de uma carreira na internet. Após anos sozinho, colecionando desilusões amorosas, entra em um aplicativo de encontros para viúvos e lá conhece a excêntrica Pilar (Priscila Fantin), uma jovem guarda de trânsito decidida a reiniciar a vida após um período de isolamento social. Completos opostos, os dois sentem uma inesperada ligação que os une e que pode provocar mudanças significativas em suas vidas.

No sábado, o Jardim Interno do Centro Cultural Usiminas vai receber uma grande roda de samba para lançamento do CD com o samba enredo do Carnaval de 2019, em homenagem a Usiminas. A programação contará com shows de Fernando Bento (BH/RJ), Marina Gomes (BH), Ildon Pinto (Ipatinga), Nico e Brenda (Ipatinga), Bateria Nota 10 A Benção do Samba e show de passistas. O público também poderá conferir a apresentação do protótipo das fantasias que vão desfilar no Carnaval 2019. O evento contará ainda com uma estrutura de bar.

NELSON FREITAS

O ator e comediante Nelson Freitas faz duas apresentações na comédia “Nelson Freitas e Vocês”, que leva ao público caricaturas do cotidiano e das relações humanas, como casamento, infidelidade, autoestima e melhor idade. Com histórias e personagens hilários, Nelson Freitas interage com a plateia num entretenimento leve, descontraído, despretensioso e positivo. O ator fez sucesso no programa humorístico “Zorra Total”, da TV Globo (com o personagem “Corno”, do quadro “Márcia e Leozinho”, “Carretel”, “O Viajante do Futuro”, entre outros). Seu trabalho mais recente é o personagem Bernardo, na novela Tempo de Amar.

PEÇA INFANTIL

Para fechar o fim de semana, o Teatro Zélia Olguin recebe atração para a família se divertir. “Era uma vez… Outra Vez” conta a história de Dona Carmela e sua neta Ariela. Numa casinha simples, de quintal, vó e neta vivem as mais belas histórias. Apesar da diferença de idade, 8+80, se misturam em gostos e memórias num infinito de amor. Mas e quando as memórias começam a adormecer? É nesse momento que essa história pode revelar grandes surpresas.

Serviço:

1/8

Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horários: 20h

Classificação: 12 anos

Venda de ingressos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site www.eventim.com.br: R$ 40 (inteira) R$ 20 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas, Soluções Usiminas e Fundação São Francisco Xavier).

4/8

Música/ Samba

Lançamento do CD com O Samba Enredo Carnaval 2019

Local: Jardim Interno do Centro Cultural Usiminas

Horário: 15h

Classificação: livre

Venda de ingressos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas: R$10 promocional para todos até 2h antes do evento. Faltando 2h para o evento, R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60)

4 e 5/8

Nelson Freitas e Vocês

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horários: 4/8 – 20h | 5/8 – 19h

Classificação: 14 anos

Venda de ingressos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site www.eventim.com.br: R$ 60 (inteira) R$ 30 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Mineração Usiminas, Soluções Usiminas e Unigal e Fundação São Francisco Xavier)

5/8

Teatro/Teatro Infantil

Era uma vez… Outra vez

Local: Teatro Zélia Olguin

Horário: 17h

Classificação: livre

Idade mínima de pagantes: 2 anos

Venda de ingressos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas: R$ 15 promocional para todos até 2h antes do evento. Faltando 2 horas, na bilheteria do Teatro Zélia Olguin: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60).