UMA VIAGEM PELA HISTÓRIA NO SHOPPING VALE DO AÇO

A exposição internacional “Quem é o homem do Sudário?” chega ao Shopping Vale do Aço nesta sexta-feira (6). Após percorrer diversos países em todo o mundo, dessa vez a mostra promete uma experiência histórica, científica e cognitiva para o público. Até setembro, os visitantes poderão conferir a trajetória do Sudário de Turim, o pano que supostamente teria envolvido Jesus Cristo, representados em perfeitas réplicas de elementos datados da antiguidade. A exposição fica aberta de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos das 14h às 20h.

A mostra é um marco no Vale do Aço, trazendo um objeto de muitos estudos científicos e teológicos. “É uma exposição de reconhecimento mundial. Temos o orgulho de oferecer ao público do mall a oportunidade única de experimentar uma odisséia cultural por um dos maiores ícones da história.”, comenta Rafael Martinez gerente de marketing do Shopping.

HISTÓRIA

Durante a mostra, os visitantes farão um percurso histórico que conta com mais de 30 painéis explicativos que incluem os estudos sobre o lençol sepulcral, a desmistificação do teste do Carbono 14 e o percurso histórico. Dividida em cinco fases, a exposição conta com uma réplica do Sudário de Turim, em tamanho original, assim como réplicas da tumba, dos pregos, flagelos e da coroa de espinhos. Além disso, a mostra traz uma escultura em bronze, em tamanho real, feita por Luigi Enzo Mattei, um dos escultores da Porta Santa, que está na Basílica de São Pedro no Vaticano.

O SANTO SUDÁRIO

O Santo Sudário é o objeto mais estudado de toda a humanidade e para comprovar a autenticidade do tecido que envolveu o Homem do Sudário, vídeos apresentam para o público as diversas pesquisas científicas realizadas. Para o organizador da exposição, Padre Alexandre Paciolli, os visitantes, além de ter a experiência de conhecer a história do Santo Sudário, podem aprofundar a fé. “Eles podem encontrar todos os estudos científicos, aprovados pelas grandes universidades do mundo, sobre o Santo Sudário de Turim. Podem encontrar também uma estátua em bronze feita por um dos escultores da Porta Santa, que está na Basílica de São Pedro, e outras peças que vão levando as pessoas a descobrir quem é o Homem do Sudário, quem é aquele que foi colocado sobre o Sudário que está guardado em Turim”, disse Padre Alexandre Paciolli.