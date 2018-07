UNILESTE DISPONIBILIZA ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICO GRATUITOS

No período de 30 de julho e 2 de agosto, o curso de Odontologia do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste), realizará triagem de pessoas que procuram por tratamento dentário nas seguintes especialidades: prótese total (dentadura), endodontia (canal), periodontia (tratamento de gengiva) e dentística (restaurações).

O serviço é gratuito, terá início no segundo semestre de 2018 e irá atender pacientes a partir de 14 anos. Para assegurar um tratamento adequado e de qualidade, neste primeiro momento será realizada uma triagem, a partir do diagnóstico será elaborado um plano individual com os tratamentos necessários para o paciente. Mesmo depois de concluído, o paciente continua sendo acompanhado pela equipe e pode recorrer novamente ao profissional caso seja preciso.

A Clínica de Odontologia do Unileste irá atender alunos, professores, colaboradores e a comunidade em geral, enfatizando a promoção da saúde bucal por meio do desenvolvimento de ações com foco na prevenção, a interceptação e o tratamento de doenças. Para os acadêmicos do curso de Odontologia, a Clínica é também a oportunidade de iniciar o exercício da atividade profissional, sempre com a supervisão dos professores.

ODONTOLOGIA NO UNILESTE

Por meio da articulação entre teoria e prática, o curso visa à formação de profissionais críticos, investigativos e atuantes no processo de saúde bucal, em seus diferentes níveis de atenção, visando qualidade na vida das pessoas e grupos. E o Unileste de destaca na formação dos profissionais por diferenciais como: metodologia de ensino, professores Mestres e Doutores com experiência profissional e destaque no mercado de trabalho, prática em clínicas e laboratórios modernos e com tecnologia avançada, dentre outros aspectos.

Serviço:

Triagem para atendimento na Clínica de Odontológica do Unileste.

Período: de 30/07 a 02/08/18.

Horário: das 8h às 11h ou das 14h às 17h30min.

Local: Unileste – campus Ipatinga (rua Bárbara Heliodora, 725, Bom Retiro).

Público: comunidade em geral, a partir de 14 anos.

Atendimento: serão atendidas 60 pessoas por dia (30 em cada turno) e o atendimento será por ordem de chegada.

Documento com foto: levar documento de identificação com foto.

Outras informações: (31) 3846-5500