UNILESTE SELECIONA COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS

A União Brasileira de Educação Católica (Ubec), mantenedora do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste), divulga processo seletivo para contratação de Coordenador de Gestão de Pessoas. O profissional selecionado irá liderar a área e as atividades inerentes de recursos humanos, prestar suporte e orientação à equipe no desenvolvimento dos trabalhos e acompanhar os indicadores de desempenho da área. Com carga horária de 44 horas semanais, o profissional irá atuar no campus Coronel Fabriciano do Unileste. A Instituição recebe currículos, até 31 de julho, pelo e-mail oportunidades.ubec@gmail.com.

Os profissionais interessados devem ter ensino superior completo em Psicologia e especialização em RH, Gestão de Pessoas ou áreas afins. Ter sólida vivência na área de estruturação, execução e gerenciamento de processos e subsistemas de RH, construção e análise de indicadores e implantação de políticas e diretrizes. O salário oferecido é de R$ 3.903,60 mais benefícios.