USIMINAS AMPLIA PRESENÇA NA 30ª EXPO USIPA

Presente desde a primeira edição da Expo Usipa, a Usiminas chega à 30ª feira com seu estande renovado e ampliado. Este ano, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) integra o espaço único, que também conta com a participação do Instituto Cultural Usiminas para receber o público. As iniciativas e investimentos junto à comunidade e às pessoas poderão ser vistas na feira.

A Usiminas destaca suas iniciativas voltadas para a sustentabilidade, tecnologia e inovação, especialmente por sua atuação na região do Vale do Aço em suas mensagens institucionais. O público também poderá interagir por meio da arte e ajudar a construir painéis em aço grafitados no próprio cenário do estande, além da oportunidade para as crianças criarem suas próprias telas. A oficina de grafite será conduzida junto ao público pelo artista plástico de Ipatinga, Gunther Estebanez, em um espaço montado pelo Instituto Cultural Usiminas.

A FSFX contará com um espaço destinado a Mimo – Maternidade Conceito do Hospital Márcio Cunha com explicações sobre a nova concepção de maternidade do HMC. No espaço do Colégio São Francisco Xavier – Baby Care, o CSFX Técnico oferecerá serviços gratuitos de aferição de pressão e exames de glicemia. E a Usisaúde também estará presente apresentando o Usifamília.

O EVENTO

A Expo Usipa estará aberta ao público de quarta a sexta-feira (18 a 20 de julho), de 18h às 23h e no sábado (21) das 10h às 18h. Considerada a maior feira de negócios do Leste de Minas Gerais, a 30ª edição traz como tema “Transformando inovação em negócios” e conta com 189 expositores nos segmentos da indústria, comércio e prestação de serviços.