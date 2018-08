USIMINAS APRESENTA NOVO FORMATO DO PROJETO XERIMBABO

O Projeto Xerimbabo Usiminas chega a sua 34ª edição com um novo formato e as inscrições já estão disponíveis para as escolas. Com o tema “A Casa da Natureza”, o projeto oferece três atividades com temáticas que se complementam para mostrar como a fauna, o verde e a sustentabilidade fazem parte do DNA da Usiminas. Uma quarta atividade é direcionada somente para os educadores, preparando-os para serem multiplicadores.

O “Conhecendo a Usiminas” e o “Aventura no Viveiro”, tradicionais programas já desenvolvidos pelo Instituto Cultural Usiminas, se juntam ao “Conhecendo os Xerimbabos”. Realizadas pela área de Ação Educativa e Centro de Biodiversidade da Usipa (Cebus), as ações proporcionarão ao público ricas experiências de educação ambiental no próprio Cebus, na Usina de Ipatinga (Usiminas Ipatinga) e no Viveiro de Mudas da Usiminas.

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, afirma que a nova dinâmica vai promover uma imersão de estudantes e professores em espaços que apresentam grande potencial de aprendizado. “É com muita alegria que oferecemos neste ano atividades que vão apresentar um olhar lúdico sobre os espaços que podem ser explorados por professores e alunos no processo de educação ambiental”, declara.

Com essa dinâmica, o Xerimbabo se estende de agosto a novembro. Para participar, as escolas devem ficar atentas quanto os agendamentos que acontecem mensalmente na Ação Educativa do Instituto Cultural Usiminas, somente pelo telefone 31 98437.3330. As vagas são limitadas e todas as informações estão disponíveis no site www.usiminas.com/xerimbabo.

FORMAÇÃO DE EDUCADORES

Outra importante iniciativa do projeto é o “Seminário para Educadores”, que será realizado nos dias 21 e 22 de agosto. Os docentes poderão aprofundar o conhecimento com a equipe técnica do Xerimbabo que apresentará uma visão integrada do verde, fauna e a sustentabilidade. O gerente-geral de Meio Ambiente da Usiminas, Pedro Luis Ribeiro, explica que “o novo formato tem como objetivo proporcionar mais interatividade com os alunos, que poderão ter uma vivência mais real dos trabalhos desenvolvidos no Cebus, no Viveiro de Mudas e na própria Usiminas”.

TEMA

“A Casa da Natureza” é o tema base para todas as atividades ao demonstrar o caráter de interdependência entre os elementos presentes dentro de um contexto local – animal, planta, pessoas -, de maneira que cada participante se sinta integrado a esses ambientes.

O objetivo é deixar os alunos aptos e motivados a criar vínculos com os elementos naturais. O idealizador do Projeto Xerimbabo, Lélio Costa e Silva, afirma que a conexão entre esses espaços será fundamental para a aprendizagem na promoção da conservação da natureza. “Não existe sustentabilidade sem a conservação ambiental. Nesse Xerimbabo vamos proporcionar aos estudantes e educadores uma experiência sensorial e ambiental única, onde cada participante será convidado a interagir e construir o seu conhecimento a partir do contato real em ambientes da flora, fauna e indústria”, conta Lélio.

SOBRE O XERIMBABO

Pioneiro no trabalho de educação ambiental em Minas Gerais, o Projeto Xerimbabo Usiminas teve início em 1984, quebrando paradigmas e influenciando gerações. Sua origem está intimamente ligada a experiências mais profundas de relação da vida com a natureza e sua conservação, visto na palavra do tupi “Xerimbabo”, que significa “animal de estimação”. Ao longo desses 34 anos, mais de 2,6 milhões de visitantes, entre estudantes, professores e comunidade em geral já passaram pelas atividades do projeto.