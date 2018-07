USIPA DISPUTA A 4ª RODADA DA COPA VERDE

Acontece na manhã deste sábado (7), no Campo B, na Usipa, a 4ª rodada da Copa Verde de Futebol. Em campo, as equipes Sub-10, Sub-12 e Sub-14 da equipe Usipa/Sankyu/Usisaúde enfrentam o AAG Penharol.

Na última rodada as equipes usipenses enfrentaram o Vila Celeste. No Sub-10 houve um empate por 0x0, o Sub-14 também empatou, por 1×1. Já no Sub-12, os tricolores perderam por 1×0 para o adversário. A competição ainda está na fase classificatória. Deste modo, os atletas ainda têm chances de recuperar e desempenhar um bom futebol.

A competição objetiva oportunizar a prática esportiva para atletas iniciantes. “O objetivo deste evento não é somente vencer. O intuito é que os alunos participem do meio competitivo e se desenvolvam no decorrer da competição”, declara o coordenador do departamento de Futebol, Dalton Pinheiro.