USIPA REALIZA FESTIVAL DA ESCOLA DE FUTEBOL

Será realizado na Usipa, no próximo domingo (15), a partir das 8h, o 1º Festival de Futebol para os atletas das categorias Sub-8, Sub-10, Sub-12 e Sub-13. O evento é promovido pelo departamento de futebol Usipa/Sankyu/Usisaúde e visa à interação entre os alunos e familiares, num momento de lazer.

Nos campos de futebol da Usipa, os atletas farão vários jogos em suas respectivas categorias. E, no intervalo deles, os alunos poderão se divertir com a família e desfrutar das guloseimas como algodão doce, pipoca e picolé.

“Este é um momento de lazer para as famílias. Os alunos irão jogar algumas partidas, mas sem o peso de uma competição. É um momento para a diversão dos atletas e familiares”, explica o coordenador do Futebol da Usipa, Dalton Pinheiro.

O Festival contará com a presença de aproximadamente 80 atletas. Cada garoto irá fazer dois jogos. Os jogos serão separados por categoria, recebendo jogadores de 8 a 13 anos de idade. “Nem todos os pais podem vir aos jogos ou acompanhar o desenvolvimento do filho dentro do campo. Esta é a oportunidade dos responsáveis verem o filho em partidas descontraídas e aproveitar um pouco da festa que será o nosso festival”, declara Dalton.

Todos os atletas presentes receberão medalhas por participação. Segundo Dalton, o objetivo neste momento não é o resultado do jogo e sim, a interação entre professores, atletas, além do lazer com as famílias. “Entendemos que este momento de diversão é, também, motivacional as crianças”, expressa o coordenador do futebol usipense.