VALLOUREC SELECIONA STARTUPS PARA PARCERIA

As inscrições para a segunda edição do programa Vallourec Open Brasil terminam no dia 22 de julho. O programa seleciona startups aptas a desenvolver projetos em conjunto com as empresas Vallourec no Brasil. O tema de 2018 é voltado para visão computacional e tecnologias de sensoriamento e para realizar a inscrição, as interessadas devem preencher o formulário disponível no site www.vallourecopenbrasil.com.br. A lista das selecionadas na 1ª fase do programa será divulgada no dia 8 de agosto.

O programa Vallourec Open Brasil foi lançado em 2017 para promover a cultura da inovação, por meio da busca de startups e empreendedores capazes de desenvolver soluções na área de data science, focadas em melhorar ou desenvolver novos serviços para os clientes do Grupo. As escolhidas recebem mentoria de profissionais, imersão e treinamento na Empresa, além de acesso exclusivo à rede de fornecedores e clientes.