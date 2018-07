WEBSITE OU MÍDIAS SOCIAIS? EM QUAL INVESTIR?

Desde a popularização das redes sociais, muitas empresas deixam de investir no próprio website. Mas será que estar no Facebook e Instagram, é suficiente para divulgar e solidificar uma marca no mundo digital?

Devido à rápida interação com os clientes, alguns empreendedores em fase inicial, acabam focando somente nas redes sociais. Mas o Google, por exemplo, uma das principais ferramentas de de pesquisa, só prioriza sites próprios em seus resultados de busca.

Outro ponto, é que diferente das mídias sociais que vem com layouts padronizados e poucas ferramentas, os websites possibilitam liberdade para a customização, além de oferecer dados importantes na hora que montar sua estratégia.

Para te ajudar a compreender melhor, vou falar separado um pouco de cada um, mas o primeiro passo é entender os motivos para colocar sua empresa na internet. Os últimos dados do IBGE revelam que o Brasil tem 116 milhões de usuários conectados. E onde está a sua marca?

A internet é hoje a principal vitrine para venda de produtos e serviços. Ainda que a compra não seja feita online, aproximadamente 70% das pessoas buscam informações na internet antes de definir qualquer ação de consumo. Estar conectado com sua clientela é essencial para os dias atuais.

MÍDIAS SOCIAIS SÃO PARA SOCIALIZAR

Nas mídias sociais, sua empresa está presa à política, layout e funcionalidades de quem comanda essas redes. Por exemplo, frequentemente, o Facebook, realiza mudanças em seus métodos de distribuição da informação, os chamados algoritmos, e até mesmo em seu layout.

Além disso, a popularidade dessas redes sociais é bastante variável. Possivelmente você já ouviu falar no Orkut.Caso não se lembre, o Orkut foi a rede social mais popular no Brasil até 2010, e hoje simplesmente não existe.

Por outro lado, antes de decidir o que comprar, 77% das pessoas buscam no Facebook e Instagram, por exemplo, segundo a pesquisa PricewaterhouseCoopers (PwC). As redes sociais oferecem informações que impactam diretamente na decisão do que comprar e onde comprar, além de serem decisivas na escolha de um serviço.

Ou seja, o trabalho em mídias sociais é necessário, mas é importante acompanhar as tendências para não perder contatos e, consequentemente, potenciais clientes.

WEBSITE: AUTONOMIA E FUNCIONALIDADE

Investir em um website profissional próprio é colocar a sua empresa para a internet. Você apresenta sua história e mostra seus produtos e serviços, de acordo com a natureza do seu negócio.Sem contar que o website é propriedade da empresa. Depois que ele está publicado,só sofrerá alterações se e quando você assim o desejar. Não existem surpresas.

As plataformas sociais facilitam e ajudam na divulgação e interatividade. Mas como gerar negócios e fidelizar clientes sem um espaço realmente seu? As conversões como compra, aquisição e contratações se dão quase que exclusivamente através dos sites empresariais.

Os dados da pesquisa “Consumidor Digital”, da Conversion, mostram que 93% dos internautas já realizaram compras online. Para se sentirem protegidos, eles recorrem a algo que as redes sociais não oferecem: selos de segurança, certificados SSL.

Lembrando que é possível integrar os perfis de redes sociais da sua empresa no seu site, ampliando a conexão dos seus clientes em todas as plataformas que você atua.

CONCLUSÃO

O ideal é que o website e as mídias sociais se complementem, pois eles têm finalidades diferentes. Afinal, de que serve um website se as pessoas não sabem que este existe? E de que adianta ser ativo nas redes sociais se você não tem para onde levar as pessoas que interagem?

Uma ferramenta não exclui a potencialidade da outra. Cada uma tem seu papel no meio digital. É por isso que a Appmarketing trabalha soluções digitais para integrar o marketing da sua empresa como um todo: online e offline. Desenvolvemos websites inteligentes, com sistemas web focados em vendas e relacionamentos, para impulsionar seus resultados. Conheça nosso trabalho, acesse Appmarketing.