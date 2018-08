ACE E CDL DE TIMÓTEO LANÇAM PROJETO DE NEGÓCIOS E NETWORKING

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Timóteo deram início neste mês de agosto, ao projeto ‘Confraria de Negócios e Networking’. A iniciativa tem como objetivo, promover encontros entre empreendedores a fim de fomentar negócios e estimular o networking.

Gê Morais, da Diretoria de Serviços das Entidades ficou satisfeita com evento. “O encontro em minha concepção foi maravilhoso. Tivemos um público de aproximadamente 30 empreendedores e atendeu a nossa expectativa. Os feedbacks recebidos foram os melhores possíveis. Discutimos sobre as ações necessárias para viabilizar o projeto e as próximas reuniões já foram agendadas. Gostei muito. Foi sucesso total”, afirmou.

“Foi com muito entusiasmo, que fizemos a nossa primeira reunião da Confraria de Negócios e Networking. Começamos com força total! O mais empolgante é ver o engajamento dos empresários que compareceram nesta primeira reunião. Estou muito orgulhoso com desempenho destas equipes”, declarou o Presidente das Entidades, Maicon Reis.

As confrarias serão montadas por segmento de atividade. Outros empresários também poderão participar. Neste primeiro momento os segmentos definidos foram: salões de beleza, barbearias, academias, bares, restaurantes e lanchonetes. Para mais informações, acompanhem no site acecdltimoteo.com.br ou ligue 31 3849-9898 falar com Tânia.