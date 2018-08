ACICEL E CDL DE FABRICIANO APRESENTAM EMPRESÁRIOS DO ANO

Na manhã desta terça-feira (7), a Associação Comercial, Industrial e de Prestação de Serviços e Câmara de Dirigentes Lojistas de Coronel Fabriciano (Acicel-CDL) realizaram solenidade de apresentação do Empresário do Ano e da Empresária Destaque.

Elias Sales Filho foi eleito como Empresário do Ano e Ângela Maria Carvalho como Empresária Destaque. O anúncio foi feito pelo presidente da Acicel-CDL, Ismá Canedo, durante o evento que contou com a presença de vários empresários do município.

Ângela Carvalho, proprietária do Angra Restaurante, afirmou que a entidade tem papel fundamental para a classe empresarial. “Esse reconhecimento da Acicel-CDL é muito importante para nós, temos certeza que vai projetar ainda mais o nosso negócio”, enfatizou.

O proprietário do Laboratório São Sebastião, Elias Sales Filho, diz sentir-se honrado ao receber a homenagem. “Agradeço a Acicel-CDL e também aos meus clientes e colaboradores, que tornam possível o trabalho que realizamos”, declarou.

O presidente da Acicel-CDL, Ismá Canedo, explica como é feita a escolha dos homenageados, “formamos uma comissão composta pelos diretores, que escolhem o Empresário do Ano, e o Conselho da Mulher Empreendedora, que fica responsável pelo nome da Empresária Destaque”.

Aspectos como gestão de negócio, número de empregos gerados, inovação, criatividade, participação nas ações da entidade, relacionamento com a comunidade, trabalho social e investimento no negócio são observados.

“A premiação é fundamental para o reconhecimento das ações de quem promove o crescimento da economia na cidade. Estamos muito felizes em lançar os homenageados do ano, na certeza de que, eles são dignos e merecedores deste título”, completou.