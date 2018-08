NÃO ERAM ‘COLA’ ANOTAÇÕES NA MÃO DE BOLSONARO

Indagado pelo jornalista Merval Pereira, na entrevista concedida na noite de ontem (28), ao Jornal das 10 da Globo News, o presidenciável Jair Bolsonaro revelou o que estava anotado em sua mão desde a sabatina anterior, às 20h30, no Jornal Nacional da TV Globo. Não era cola. Havia a inscrição “Deus”, “família” e “Brasil”, princípios que defende em sua campanha.

O manuscrito levantou a curiosidade dos telespectadores que acompanharam o duro questionamento dos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos ao candidato do PSL, mais cedo no Jornal Nacional da TV Globo. Os temas “Deus”, “família” e “Brasil” foram abordados por ele em seu discurso final, de um minuto, em que deveria responder que país ele desejaria para o futuro. O candidato defendeu que os brasileiros elejam “um presidente honesto, que tenha Deus no coração, patriota e que respeite a família”.

Jair Bolsonaro disse ainda que se diferencia dos outros políticos por nunca ter ocupado nenhum cargo no governo. “Nunca recebi dinheiro de empresa nenhuma para campanha. Sempre fiz minha campanha usando o que consegui ao longo do mandato. Eu tenho reconhecimento popular para isso”, afirmou.

Questionado sobre receber auxílio-moradia enquanto possuía imóvel em Brasília, o presidenciável respondeu que vive em um “cubículo” em Brasília. “Eu fui para um apartamento novo agora porque precisava. Tinha 70 metros quadrados, tinha despesas também”, afirmou.