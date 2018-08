APAE DE IPATINGA INAUGURA QUADRA MULTIUSO

Nesta quarta-feira (22), às 10h30, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Ipatinga, recebe autoridades japonesas e brasileiras para a inauguração da nova cobertura da quadra poliesportiva da unidade do bairro Bela Vista. Mais de 300 alunos serão beneficiados com a construção, que teve investimento de R$154 mil, viabilizado pela parceria entre o Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro e a Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC).

“Mostramos ao governo japonês a importância de investir em Ipatinga, tendo em vista o alto potencial socioeconômico da cidade para Minas Gerais”, afirma Osamu Nakagawa, chefe do escritório da NSSMC em Belo Horizonte. Para o Cônsul Geral do Japão no Rio de Janeiro, Yoshitaka Hoshino, a realização deste projeto é graças ao resultado do apoio conjunto do governo do Japão e de uma empresa nipo-brasileira.

A presidente Miriane Cristina Miranda da Apae de Ipatinga – que também é mãe de uma aluna – revela a emoção de ter um espaço coberto. “Vamos ampliar as possibilidades da prática de esportes e de eventos, independente de chuva. Os alunos todos estão comentando sobre a quadra e o quanto esperaram por esse momento. É muito gratificante ver a emoção de todos”.

ACORDO SELADO

A assinatura do convênio para a construção da cobertura da quadra multidisciplinar da Apae aconteceu em fevereiro deste ano, durante o 7º Festival do Japão em Minas, em Belo Horizonte. A NSSMC, há 60 anos atuando em Ipatinga e acionista controladora da Usiminas, apoiou o projeto com o pagamento de taxas públicas para liberação das obras, que foram finalizadas neste mês de agosto.