APERAM SE FIRMA COMO PRINCIPAL PRODUTORA DE AÇOS ESPECIAIS DAS AMÉRICAS

O presidente da Aperam South America, Frederico Ayres Lima, acredita que a pior fase da crise da siderurgia brasileira já passou. Em entrevista concedida ao grupo de jornalistas da Grande BH e da Região Metropolitana do Vale do Aço que visitou as instalações da siderúrgica em Timóteo, Ayres afirmou que “o momento exige da indústria brasileira um patamar alto de competividade para compensar a deficiência logística do país”.

Ele lembrou que um exemplo disso, foi a greve dos caminhoneiros, que também impactou a produção da Aperam, devido a interrupção do fornecimento de insumos básicos, como carvão vegetal e cal. “Isso nos obrigou a paralisar alternadamente os altos-fornos 1 e 2”, ressaltou.

BONS RESULTADOS

A Aperam South America – com capacidade produtiva total de 900 mil toneladas de aço líquido por ano – é uma das principais empresas do Grupo Aperam, que reúne outras duas usinas na França e duas na Bélgica, com a capacidade instalada alcança 2,5 milhões de toneladas de placas de aço por ano. Do alto de sete décadas de fundação, a siderúrgica de Timóteo segue se renovando para fortalecer ainda mais sua capacidade competitiva. Entre as muitas medidas adotadas pela companhia, destacam-se a agilidade comercial, inovação em produtos, processos e tecnologia, sólidas políticas de formação de lideranças, gestão de pessoas e de sustentabilidade.

PESQUISA E INOVAÇÃO

Feitos para durar e para fazer parte da vida das pessoas, os aços especiais inoxidáveis e elétricos da Aperam trazem em si o conceito ‘Made for Life’. Eles estão presentes em ramos como arquitetura e linha branca e ganham cada vez mais espaço em mercados como o automotivo, o agronegócio e a mineração. Os aços especiais ao carbono, por sua vez, encontram oportunidades de aplicação em setores como a construção civil e mecânica, autopeças, móveis, tubos e equipamentos agrícolas, entre outros.

Equipada com um moderno Centro de Pesquisas, situado dentro da Usina de Timóteo, a empresa procura responder com produtos sob medida às demandas presentes e futuras de seus clientes. Ao longo dos últimos cinco anos, as inovações entregues ao mercado responderam por cerca de um quarto dos resultados financeiros da siderúrgica. O Centro de Pesquisa da Aperam reúne aproximadamente 30 pessoas entre engenheiros, físicos, técnicos, sendo quase metade com mestrado e doutorado. Tem ainda empregados expatriados em outros projetos do Grupo Aperam, na Europa. Possui parcerias com instituições e universidades para desenvolvimento de materiais, testes e produtos. Os resultados geram um retorno sobre investimento (ROI) cerca de quatro vezes superior ao de outras empresas do setor.

Além do atendimento ao mercado interno, foco prioritário do negócio, a Aperam South America possui clientes na América Latina, do Norte, Ásia, Oriente Médio, Oceania e África. Em 2018, a Aperam South America (antiga Acesita) completará 74 anos de atuação no país. Já a BioEnergia é responsável há 43 anos pela produção anual de até 400 mil toneladas de carvão vegetal, que alimentam os altos-fornos da Usina de Timóteo.

A Aperam é a única produtora de aço no mundo a utilizar 100% de carvão vegetal como matéria-prima, totalmente produzida com emprego centenas de profissionais e de muita tecnologia pela Aperam BioEnergia, no Vale do Jequitinhonha. Eficiência energética é preocupação tanto nos benefícios de seus produtos aos clientes quanto no processo produtivo na usina. O Grupo Aperam possui meta de redução de 5% do consumo de energia até 2020, comparado com 2012, ano de melhor desempenho. O Brasil é protagonista com mais de 20 projetos com este foco.

AÇÃO SOCIAL

A partir da Fundação Aperam Acesita, a empresa atua em parceria com órgãos públicos, instituições nacionais e internacionais, por meio de iniciativas próprias ou projetos incentivados via leis estaduais e federais.

O investimento em programas de desenvolvimento social é uma prioridade da Aperam South America e da BioEnergia. Em 2017, R$ 3 milhões foram aplicados nos projetos sociais coordenados pela Fundação, beneficiando diretamente mais de 75 mil pessoas nas regiões do Vale do Aço e Jequitinhonha.

Também no ano passado, 36% do total de insumos da Aperam South America, entre materiais, serviços, produtos industriais e transporte, foram adquiridos pela Aperam na Região Metropolitana do Vale do Aço. No caso da Bioenergia, 27% do total de insumos (materiais, fertilizantes, herbicidas etc), maquinários e serviços, foram adquiridos, na região de Capelinha no Vale do Jequitinhonha.

O projeto Capital do Inox, que existe há 21 anos, estimula o desenvolvimento de novos negócios e fomenta a capacidade empreendedora em Timóteo. A Aperam estruturou uma parceria diferenciada com empresas ao longo desse tempo. Além de capacitação e suporte técnico, oferece condições específicas e subsídios mercadológicos para que possam trabalhar com inox em seus produtos e serviços.