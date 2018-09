ATLETA DA USIPA PARTICIPA DO TROFÉU CENTRO OESTE DE ATLETISMO

O atleta Caio Vinícius Silva, categoria Sub-16, da equipe Gatorade/Embasil/Usipa, e a técnica Euzinete Maria Reis, foram convocados, pela Federação Mineira de Atletismo (FMA), a participar do Troféu Centro Oeste Sub-16 de Atletismo, que será realizado em Belo Horizonte nos dias 1 e 2 de setembro.

A convocação do atleta se deu em virtude do bom índice de desempenho conquistado no Campeonato Estadual Sub-16 de Atletismo. Caio conquistou o 2º lugar nos 100m com barreira, com tempo de 14,21”, e nos 300m com barreira, fazendo 41,10”.

“Estou muito animado para esta competição! Tenho treinado bastante para superar as minhas marcas e conquistar bons resultados no campeonato. Quero trazer o ouro pra casa, mas já fico feliz com a experiência da participação. Estou pronto para o desafio”, declara o usipense de 15 anos, Caio Vinícius.

Além do atleta, a técnica usipense Euzinete Reis foi convocada para integrar a comissão técnica da Seleção Mineira.

TROFÉU CENTRO-OESTE

O Troféu Centro-Oeste Caixa de Atletismo Sub-16, segundo o regulamento da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), tem por propósito a integração regional, a difusão do Atletismo e a verificação do desenvolvimento de seu estágio técnico nos estados da região Centro Oeste.

A competição recebe a participação de, aproximadamente, 250 atletas da categoria Sub-16, representando os estados da região Centro-Oeste brasileira. O Estado de Minas Gerais, apesar de não fazer parte da região, há anos é convidado a participar do campeonato, com intuito de promover o melhor intercambio técnico entre os atletas.

EQUIPE USIPA

O Caio Vinícius é um dos vários atletas que integra a equipe Gatorade/Embasil/Usipa e faz parte do Projeto Atletismo Usipa Ano II aprovado na lei de incentivo ao Esporte do Governo de Minas Gerais e patrocinado pelas empresas Ambev e Embasil por meio de renúncia fiscal do ICMS.