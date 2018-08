ATOR GLOBAL SE APRESENTA NO SHOPPING VALE DO AÇO

O ator Nelson Freitas chega em Ipatinga neste final de semana, sábado (4) e domingo (5), para se apresentar no teatro Centro Cultural Usiminas com o espetáculo “Nelson Freitas e Vocês”. O ator ficou muito conhecido pelos personagens que interpretou no programa semanal Zorra Total por 15 anos. Recentemente, após o término da novela “Tempo de Amar”, folhetim das 18h da TV Globo, onde interpretou um advogado viciado em jogo e frequentador de bordel, papel elogiado pela crítica especializada, Nelson Freitas volta aos palcos de Ipatinga para fazer duas apresentações do stand-up “Nelson Freitas e Vocês”.

Tendo como diretor o saudoso Chico Anísio, considerado um dos maiores gênios do gênero, que inclusive agregou ao espetáculo a sua marca inconfundível tais como a elegância e qualidade aliados a uma pitada de picardia brasileira com muita inteligência.

O show de humor brinca com a caricatura do cotidiano e das relações humanas dando um verdadeiro pontapé no mau humor, abordando temas como casamento, infidelidade, auto estima e a melhor idade, com histórias e personagens hilários, interagindo com a platéia em um entretenimento leve, descontraído, despretensioso e positivo. O espetáculo já foi visto por mais de um milhão de pessoas nos últimos dez anos e agora chegou a vez do Vale do Aço. Você é convidado mais que especial para fazer parte desse momento único com Nelson Freitas tendo duas opções para assistir o espetáculo. No sábado dia 4/8 às 20h e no domingo dia 5/8 as 19h.

Adquira seu ingresso pelo site eventim.com ou na bilheteria do teatro. Para mais informações entre em contato pelo 3822-3031.