AVENIDA DO CARAVELAS EM IPATINGA RECEBE ESTACIONAMENTO 45 GRAUS

A Prefeitura de Ipatinga está implantando um estacionamento em 45 graus na avenida Colatina, no bairro Caravelas, com o intuito de melhorar o fluxo para o comércio e também aumentar a segurança da avenida. O trabalho está sendo realizado desde a semana passada e atende antiga reivindicação dos comerciantes locais.

Na quarta-feira (16), foi feita a retirada de terra do canteiro central para instalação de baias na via. Nos próximos dias será aplicada a base do asfaltamento, com utilização do agregado siderúrgico. Em seguida haverá o assentamento de meio-fio e, por último, a pavimentação.

Eduardo Correia, dono de uma oficina de radiadores, disse que as possibilidades de estacionamento se esgotam rapidamente pela manhã. “Quando dá 9h, os clientes já não acham mais vagas por aqui, de tão grande que é o fluxo”, disse.

O estacionamento em 45 graus, vai permitir a criação de pelo menos 25 vagas para carros e motos.