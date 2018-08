BELO ORIENTE RECEBE SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE EDUCAÇÃO

Belo Oriente recebe nesta segunda-feira (6), o 1º Seminário Regional – A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no Vale do Aço, com o tema: “Educação é a Base” – Profissionais emocionalmente equilibrados são formados desde as brincadeiras e leituras da infância. O evento acontece no Salão Paroquial, no centro de Belo Oriente, de 7h30 às 17 horas.

Diante da importância da Região e do Colar Metropolitano do Vale do Aço no cenário mineiro e brasileiro, considerando a necessidade do alinhamento da comunicação regional para implementação da BNCC, homologada em dezembro de 2017, o Seminário proporcionará o diálogo entre os municípios da região, a fim de fomentar a valorização cultural, bem como atender os propósitos de uma educação de qualidade de forma contínua, independentemente de qual cidade na região o estudante transite.

O Seminário irá oportunizar o fortalecimento de vínculos entre os municípios do Colar Metropolitano do Vale do Aço; fomentar a valorização intelectual e cultural da região e apresentar estratégias exitosas no processo de estudos da BNCC. Trata-se de uma iniciativa conjunta do Instituto Cenibra e Prefeitura Municipal de Belo Oriente, com o objetivo de garantir melhorias efetivas na qualidade da educação regional. Tendo como autora Marli Andrade – doutorada em psicologia social, psicanalista e psicopedagoga – o seminário conta com a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Belo Oriente.

“Acredito que os trabalhos a serem desenvolvidos com este seminário irão impactar positivamente a história da educação de Belo Oriente e região. Quando nos dedicamos a um planejamento estratégico das práticas educacionais e seus desdobramentos, estamos na verdade atuando em todos os vetores da sociedade. O desempenho econômico, social, cultural e ambiental de uma sociedade depende diretamente de como a educação é potencializada em seus indivíduos” afirma Leida Hermsdorff Horst Gomes, Coordenadora de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais da Cenibra, também responsável pelo Instituto Cenibra.

“Nosso o conceito de desenvolvimento é algo integrado. O Instituto Cenibra soma esforços e promove o nosso olhar social. Um olhar que busca aprimorar de forma participativa a realidade que o horizonte revela”, conclui.