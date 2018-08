BUTECO DO BOLÊROS CELEBRA 20 ANOS DO SHOPPING VALE DO AÇO

Em comemoração aos 20 anos do Shopping Vale do Aço, será realizado no dia 7 de setembro, um show mais que especial, o “Buteco do Bolêros 360º” com o grupo Bolêros. A festa também conta com abertura de DJ Vaninho e participação de Evellin Oliveira no Estacionamento do Shopping a partir das 16h.

Para agradecer ao público por esses 20 anos de história, o Shopping vai presentear os clientes com um par de ingressos para o show a cada R$200 em compras no Mall. Até o dia 06 de setembro, os clientes podem trocar seus ingressos no SAC, no primeiro piso do Shopping, próximo à loja Orthocrin, de segunda à sábado das 10h às 21h40. O regulamento da promoção está disponível no SAC e no site www.shoppingvaledoaco.com.br.

A festa, com uma programação total de 10 horas de show, já começa na abertura dos portões, com DJ Vandinho fazendo todo o aquecimento. Em sequência entra o show “Buteco do Bolêros”. “Dessa vez faremos diferente, não teremos DJ após a apresentação do Bolêros. Quem entra em sequência é a dupla Leandro e Romário, com uma seleção de músicas sertanejas”, explica Lucas Dias produtor do Bolêros.

O repertório da noite do “Buteco dos Bolêros” é bastante variado, com uma seleção extensa de canções antigas e da atualidade, não ficando somente no samba, mas tocando outros estilos, além das músicas autorais da banda.

Grupo Bolêros

Formado em 2009, o grupo Bolêros coleciona fãs com os ritmos de samba, pagode, funk, axé e o calor e energia do público. Ecléticos, os meninos do Bolêros têm como identidade muito mais que um estilo musical, mas a essência de sempre levar diversão e celebração para seu público. O show “Buteco do Bolêros 360º” traz uma proposta diferenciada com o palco centralizado e uma visão privilegiada para o público.

Serviço:

Aniversário 20 anos Shopping Vale do Aço – Show Buteco do Bolêros

Data: 07/09

Horário: 16h

Local: Estacionamento do Shopping Vale do Aço