CADASTRO ESCOLAR 2019 TERMINA NESTA SEXTA EM IPATINGA

A Secretaria Municipal de Educação de Ipatinga informa que encerra nesta sexta-feira (31), o período para Cadastramento Escolar de crianças com quatro e cinco anos de idade que vão ingressar no Pré-Escolar I e II da Rede Municipal de Educação Infantil no próximo ano letivo.

Para realizar o cadastro, os pais ou responsáveis devem procurar a escola municipal mais próxima de sua casa. É preciso levar a certidão de nascimento da criança, conta recente de água ou luz em nome dos pais ou responsáveis, ou contrato de aluguel (caso resida em imóvel locado).

No ato do cadastro será gerado um comprovante com a relação dos documentos necessários para a matrícula, a ser efetivada entre os dias 17 e 21 de dezembro. Alunos que já estejam matriculados nas escolas municipais ou rede conveniada à Prefeitura não precisam fazer o cadastramento.

A distribuição dos alunos às unidades escolares de Educação Infantil da rede municipal de ensino será feita de acordo com a quantidade de vagas disponíveis e endereço dos educandos.