CANTA VALE DO AÇO REUNE COROS EM IPATINGA

Associação Coral Fundação São Francisco Xavier reúne cinco coros para as apresentações da primeira edição do Canta Vale do Aço – Encontro Regional de Coros. O objetivo é de divulgar o trabalho realizado por coros atuantes na região, que ao longo do ano abrilhantam os mais diversos eventos em suas comunidades e áreas de atuação. O palco do encontro é o teatro do Centro Cultural Usiminas, no sábado, 18 de agosto, a partir das 20 horas.

Com direção geral de Geraldo Magela dos Santos, direção musical de Leandro Morais Almeida e direção cultural de Kênia Coeli Patrício o Canta Vale do Aço recebe o coro Unileste, Madrigal Exsultate, Corporação Musical Santa Cecília, Gente Nossa e Fundação São Francisco Xavier. Os grupos apresentam um repertório eclético do clássico ao popular, com composições de Charles Gounod, Mozart, Florence Price, Leonardo Cohen e também Pixinguinha, Dominguinhos, Renato Teixeira, Milton Nascimento e Roberto Carlos.

COROS PARTICIPANTES

O coro Gente Nossa vem do bairro Iguaçu, em Ipatinga. É regido pelo maestro Osmar Marciano Alves e foi fundado em 1990. Já participou de importantes eventos corais em Belo Horizonte, Diamantina, São Paulo, Espírito Santo, dentre outros. Realizou durante vários anos o Enrecoros – Encontro Regional de Coros em Ipatinga.

Também do bairro Iguaçu o encontro recebe o coro adulto da Corporação Musical Santa Cecília. Em atividade desde 1973, o grupo teve como sua primeira regente a professora Eliane Fajioli. Já participou de inúmeros eventos culturais e cívicos na região. Atualmente conta com vinte e um integrantes, e é regido por Edilson Santana com preparação vocal da professora de canto Rita Eneida.

Já o Madrigal Exsultate possui um repertório eclético, que vai do clássico à música contemporânea. Está em atividade desde 2002 e, desde então, vem encantando o público com sua capacidade e técnica. Foi fundado pelo Maestro Melquisedequi Rodrigues Araújo (in memorian), o qual deixou impresso no grupo vocal seu conhecimento, disciplina e perseverança na execução de obras complexas de maneira simples e objetiva. O grupo dá continuidade ao trabalho se apresentado em Igrejas e eventos para os quais é convidado.

De Coronel Fabriciano o Canta Vale do Aço recebe o Coral Unileste, que é composto por alunos e colaboradores da instituição, além de pessoas da comunidade. É regido pelo maestro Luciano Mendes Lima e desde sua fundação, em 2003, tem se apresentado em festivais, cultos ecumênicos, cantatas de Natal, eventos acadêmicos, formaturas e encontro de coros. Com os eventos que realiza o coro tem criado oportunidade de divulgação e valorização da música vocal.

O Coro Fundação São Francisco Xavier está em atividade desde 2001, realizando eventos que muito contribuem para a divulgação do canto coral. É formado por colaboradores da Fundação São Francisco Xavier e da comunidade. Dentre as atividades realizadas pelo coro destacam-se o Doutores da Música, projeto que tem como característica levar o canto coral a ambientes hospitalares; a Semana da Música e Cantata de Natal que são realizadas nas unidades do Hospital Márcio Cunha e postos de atendimento; além de musicais especialmente concebidos para o coro, que muito tem agradado o público. A regência do coro está a cargo de Leandro Morais Almeida e preparação vocal de Giani de Almeida.

O Canta Vale do Aço é uma realização da Associação Coral Fundação São Francisco Xavier. Conta com patrocínio da Usiminas, apoio do Usicultura, Usisaúde e Fundação São Francisco Xavier. O incentivo é da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Ingressos para o encontro podem ser adquiridos na bilheteria do teatro a R$ 10,00 inteira e R$ 5,00 a meia entrada, estendida a todas as categorias até 2h antes da apresentação. Após este horário meia entrada para estudantes, professores, menores de 18, maiores de 60 e colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas, Soluções Usiminas e FSFX.