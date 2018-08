CANTOR E COMEDIANTE MARCUS VINILE SE APRESENTA NA FUNDAÇÃO APERAM

No próximo sábado (11), às 19h e 21h, a Fundação Aperam Acesita recebe o stand-up “Um Marquinho, Um Violão”, do cantor, compositor e comediante Marcus Vinile. Em seu espetáculo solo, Marcus apresenta paródias, imitações e músicas. Famoso pelo seu vídeo que viralizou na internet, O Menino Da Porteira, o espetáculo inclui seus números de sucesso no universo virtual e seus hits autorais.

Essa será a primeira apresentação no Vale do Aço do artista que tem viajado com shows pelo Brasil. “Há algum tempo, venho apresentando esse show pelo país, agora, rebatizado com o nome – “Um Marquinho, Um Violão”. O codinome aponta para mudanças que naturalmente precisaram ser feitas no espetáculo, que cresceu e motivando essas inovações. Então , temos piadas e performances repaginadas”, destaca Marcus.

Ainda segundo o artista, “as pessoas podem esperar um show muito engraçado, com destaque para o casamento de música e humor que faço desde 2013”.

FAMA

Nascido em Belo Horizonte e com uma carreira já consolidada, Marcus Vinile venceu em 2002, a segunda edição do primeiro reality musical da Rede Globo, o Fama. Ele gravou também a abertura da novela Sabor da Paixão, fez shows por todo o país, nos principais palcos do Brasil, incluindo o extinto Canecão. Em 2005, lançou o seu primeiro álbum solo intitulado O Verbo, pela Som Livre. Compôs hits de sucesso nas vozes de Paula Lima, Tony Garrido e Jeito Moleque, além de compor e gravar o tema de casal Motivos, de Malhação, em 2016. Em 2013, estreou como comediante stand-up no Prêmio Multishow de Humor, chegando à semifinal. Seu vídeo-teste para o programa se tornou viral na internet sendo um dos mais compartilhados do ano. Este ano, volta ser um dos maiores destaques na TV e na internet com o sucesso de suas participações nos programas Pânico, Ratinho e Sabrina Satto.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria da Fundação Aperam Acesita, até sexta-feira (10) de 8h às 11h30 e de 13h às 17h. A classificação é de 12 anos e os ingressos antecipados/meia-entrada são de R$15 e, no dia/inteira, R$30. Somente será aberta a segunda sessão após esgotarem os ingressos da primeira sessão.

EXPOSIÇÃO: OLHARES DIVERSOS

A Fundação Aperam Acesita apresenta, mais uma vez, na próxima sexta-feira (10), às 20h, a exposição Olhares Diversos. A exposição coletiva reúne trabalhos de vários artistas reconhecidos do atual cenário artístico do Vale do Aço e região. O público terá a oportunidade de ver de perto o que está sendo produzido no campo das artes plásticas, com as mais diversas técnicas e variedade de temas. A exposição fica aberta para visitação até o dia 30 de setembro.