CENIBRA ABRE INSCRIÇÕES PARA ESTÁGIO

A partir do próximo dia 27 de agosto, estarão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 2019 Cenibra – Profissional do Futuro, que contemplará diversos cursos de nível superior e técnico. As inscrições serão feitas no site www.cenibra.com.br, no período de 27 de Agosto a 30 de Setembro de 2018. Para participar do processo seletivo, os candidatos do nível superior deverão concluir o curso em Dezembro de 2019 ou Julho de 2020. Para os cursos técnicos, os candidatos deverão concluir o curso em 2019 e/ou não tenham cumprido a carga horária obrigatória de estágio.

A Empresa oferece os seguintes benefícios: Bolsa Auxílio-Estudante, Transporte Seletivo para várias cidades da região, Uniforme, Seguro Obrigatório e Alimentação na Fábrica. O período de estágio será de Janeiro a Dezembro de 2019.

A Cenibra valoriza a diversidade e em todas as vagas reservará oportunidades para pessoas com deficiência. A empresa, compromissada com um desenvolvimento que tenha como base a sustentabilidade de todos os processos, contribui para a capacitação dos profissionais de sua área de atuação. O Programa de Estágio oferece oportunidade ao estudante de completar sua formação acadêmica por meio da prática de atividades compatíveis, capacitação teórica e acompanhamento de um orientador, agregando assim a seu desenvolvimento profissional.

CURSOS ELEGÍVEIS

Nível Superior: Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Engenharias (Civil, Elétrica, Florestal, Mecânica, Produção, Química, Sanitária e Ambiental), Nutrição, Psicologia, Tecnólogo em Gestão Ambiental, Sistemas de Informação, Ciências da Computação.

Nível Técnico: Técnico em Administração, Agrimensura, Edificações, Elétrica / Eletrônica / Eletrotécnica, Automação Industrial, Informática, Mecânica, Química, Saúde Bucal, Segurança do Trabalho.

PROCESSO SELETIVO

– Triagem e Análise de Inscrições: 1 a 21/10 de 2018

– Prova Técnica e Exame Psicotécnico: 22 a 31/10 de 2018

– Dinâmica de Grupo e Entrevista Técnica: 19/11 a 3/12 de 2018

– Exames Médicos: Dezembro 2018

Para mais informações, acesse www.cenibra.com.br – menu Recursos Humanos ou ligue: (31) 3829 5994 ou (31) 3829 5311.