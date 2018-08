CENIBRA REALIZA 22ª SEMANA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

Durante esta semana, a Cenibra e Empresas Prestadoras de Serviços estão realizando a 22ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (Sipat), tendo como tema: Saúde e Segurança – Atitude de um, benefício de todos. A programação conta com palestras, apresentação teatral e concurso de paródias.

O diferencial neste ano foi a escolha de empregados Destaque em Segurança, de cada coordenação e regional florestal; tanto da Cenibra, quanto das Empresas Prestadoras de Serviços. Na segunda-feira (6), primeiro dia da Sipat, foram entregues os certificados de empregados Destaque e exibido um vídeo de homenagem. O vídeo apresentou uma surpresa, famílias dos empregados estiveram na fábrica para entregar Equipamentos de Proteção Individual aos homenageados com ‘Destaque em Segurança’. A ação teve como objetivo reforçar a importância da família na vida dos trabalhadores, de forma a integrar cada vez mais o conceito de segurança sempre.

A Cenibra adota continuamente inúmeras medidas de segurança para proporcionar um ambiente seguro, seja tecnologia, treinamentos e normas. No entanto, o comportamento individual de cada empregado é o melhor instrumento de prevenção; identificando condições de perigo, cuidando dos colegas e do ambiente de trabalho. “Para colhermos índices satisfatórios de segurança devemos semear diariamente a segurança como item obrigatório, desde os pequenos gestos aos mais complexos. Não podemos descuidar. A atitude de uma pessoa pode afetar a todos, seja de forma positiva ou negativa. Então, cabe a cada um de nós termos a consciência e uma cultura de cuidado ativo, cuidando de si, do colega de trabalho e permitindo ser cuidado pelos outros. Assim, a atitude de um se transforma em benefício de todos. Todo profissional deve ter a convicção de que suas atividades são fundamentais para o sucesso da Cenibra e, sobretudo, para contribuir com o bem-estar social, uma vez que a família aguarda nosso retorno todos os dias” afirma o Diretor-Presidente Naohiro Doi.