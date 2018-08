CENTRO CULTURAL INTERNACIONAL TIKUFUKAI COMEMORA 45 ANOS DE BRASIL

O Centro Cultural Internacional Tikufukai, fundado no Japão pelo educador Tikufu Ota, comemorou nesta quarta-feira (8), 45 anos de presença no Brasil. Em cerimônia realizada nos jardins do Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga (Sindipa), também foi celebrado os 26 anos da Pedra Fundamental de Amizade.

Discursando na solenidade, a presidente do centro cultural no Brasil, Yoshiko Honda, agradeceu à parceria da comunidade de Ipatinga, “que sempre acolheu com amizade e respeito a cultura japonesa”. Na oportunidade, o Tikufukai prestou homenagens ao Instituto Cultural Usiminas, Inter TV dos Vales, Diário do Aço, CARTA DE NOTÍCIAS, Lana Vídeo, Escola Municipal Padre Cícero de Castro, Sindipa, Banda de Música do 14 batalhão, Escola Dom Helvécio e ao jornalista Nivaldo Resende.

Além de autoridades, convidados e jornalistas, o evento abrilhantado pela Banda de Música do 14º Batalhão da Polícia Militar, reuniu alunos e professores das Escolas Dom Helvécio e Padre Cícero. Foram realizadas oficina de origami e revoada de pipas com a participação dos alunos dois educandários, no campo de futebol no sindicato.