COLUNA WILLIAM SALIBA – 22/08/2018

CONGRESSO AÇO BRASIL DISCUTE CORRUPÇÃO E INVESTIMENTOS

Na manhã desta quarta-feira (22), no Congresso Aço Brasil, em São Paulo, lideranças da indústria siderúrgica brasileira discutiram dois temas fundamentais à retomada do crescimento econômico brasileiro: corrupção e investimentos. As palestras integraram o painel “Unidos Contra a Corrupção”.

TRANSPARÊNCIA

Segundo Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional no Brasil, a entidade e a Fundação Getúlio Vargas firmaram um acordo para construir um projeto de reforma legal. “Fala-se em prisão de Lula, acusações contra Temer e Aécio Neves, e não se fala em instrumentos jurídicos para o efetivo combate à corrupção”, cita o diretor.

PROJETO

Um projeto de reforma da legislação de combate à corrupção foi elaborado a partir deste acordo, envolvendo 376 entidades e 192 convidados, entre juristas, jornalistas e ativistas, tendo como modelo a legislação aplicada em cerca de 100 países. A proposta também recebeu pela internet, aproximadamente 379 emendas.

CERTIFICAÇÃO

Para que a reforma seja aprovada no Congresso Nacional, será concedido aos candidatos à Câmara Federal e ao Senado, um selo de certificação para ser usado na propaganda eleitoral deste ano, independente da tendência política de direita ou esquerda. Para isso, o candidato deve apresentar um passado limpo, o compromisso com a democracia e endosso às medidas contra a corrupção.

INFRAESTRUTURA

Na palestra “Coalização para a Construção”, o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, citou que sem investimento público, não há investimento privado. É absurdo o custo das obras paradas em nosso país: cerca de 0,65% do PIB potencial (R$42,4 bi) e 1,80% do PIB de 2017 (R$115,1 bi). No entanto, conforme Martins, para que o Brasil atraia investimentos, são necessários segurança jurídica, crédito, planejamento e estímulo ao capital privado.

BANCO MUNDIAL

Para o diretor do Banco Mundial, o holandês Paul Procee, o Brasil precisa de investimento de qualidade. “O país gasta muito e muito mal” – cita. Enquanto na Inglaterra e na Índia, por exemplo, 80% dos investimentos em infraestrutura são de capitais privados; no Brasil o governo é responsável por 80% das aplicações em infraestrutura.

POLITIZAÇÃO

Falando aos jornalistas, na tarde de ontem (21), Sérgio Leite – CEO da Usiminas e novo presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil – comentou as barreiras tarifárias impostas ao aço brasileiro em território americano. Leite afirma que não pode haver politização da defesa comercial de um país. Onde existir o “dumping”, ele deve ser combatido. “Negociar é o caminho”, lembra.

SUSTENTABILIDADE

O presidente da Aperam South America, Frederico Ayres Lima, moderou no final da tarde de ontem, o painel “Sustentabilidade na Indústria do Aço”, que contou com a participação do professor Michael Braungart, da Leuphana University Luneburg e integrante da Agência de Incentivo e Proteção Ambiental (Epea). Em seguida, falou Peter Levi, analista de tecnologia da Agência Internacional de Energia.

(*) O colunista viajou a São Paulo a convite da Ternium Brasil