COM A PRESENÇA DE TEMER, SÉRGIO LEITE ASSUME INSTITUTO AÇO BRASIL

Por William Saliba (*)

Falando na abertura do Congresso Aço Brasil, na manhã desta terça-feira (21), durante o Congresso Aço Brasil, no Hotel Transamérica, em São Paulo, promovido pelo Instituto do Aço Brasil (IABr), o presidente Michel Temer ressaltou que “a indústria siderúrgica brasileira demonstrou a sua resistência durante a pior crise que o Brasil já passou; a sua força durante o período de recuperação e demonstrará com certeza a sua vitalidade nesse novo ciclo de prosperidade inaugurado em nosso país”.

Na abertura do encontro, o presidente da Usiminas Sérgio Leite assumiu a presidência do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil. Em seu pronunciamento, Leite lembrou que “no mundo do aço não vivemos atualmente uma questão isonômica nas relações comerciais, mas uma verdadeira guerra econômica”. Leite assinalou que a China a partir de subsídios vai passo a passo conquistando o mundo pela economia, e esta conquista gera reações.

Segundo Sérgio Leite, a primeira reação foi a dos Estados Unidos; com o presidente Donald Trump alegando questões de segurança nacional para sobretaxar o aço importado em território norte-americano. “A Europa e Ásia reagiram. Apenas a América do Sul não apresentou reação a esse quadro. Nós, do Brasil, temos que refletir e voltar a apresentar um protagonismo nas relações comerciais” – afirmou o presidente do Conselho Diretor do IABr.

(*) O jornalista viajou a convite da Ternium Brasil