COMO O COACHING PODE TRANSFORMAR SUA SAÚDE

A tendência da busca por uma vida mais saudável talvez nunca esteve tão em alta. A cada dia surgem mais contas dedicadas ao mundo fitness nas redes sociais e profissionais da área publicam diversos vídeos no Youtube. Dicas de treino, alimentação e estilo de vida são divulgadas em praticamente todas as plataformas: jornais, TV, internet… O conhecimento está disponível e acessível a todos, ainda assim, para muitos, é bastante difícil colocar a teoria em prática e seguir esses conselho — é aí que entra uma ajuda profissional no quesito motivacional.

O coaching é uma das palavras e profissões em voga do momento em diversos âmbitos. Seja no trabalho de escritório ou no esporte, os cursos da área estão cada vez mais populares. Muitos confundem coaching com terapia, e na esfera da educação física, com personal trainer. Mas esse profissional tem uma função bem definida e mais voltada em conduzir reflexões para que os próprios coachees — isto é, os clientes — cheguem a suas próprias conclusões.

Esta ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional, o coaching, parte do pressuposto de que a pessoa já tem tudo o que precisa para ser bem-sucedida e alcançar seus objetivos, só basta saber como despertar e aplicar seu potencial. E é aí que o coach — ou instrutor, treinador — tem seu papel principal, que é desenvolver a pessoa para que ela alcance suas metas e constantemente evolua.

Um exemplo recente de um coaching bem-sucedido — especialmente por ter sido impulsionado por outra boa motivação, a monetária — foi o desafio de perda de peso dos irmãos Staples. Os profissionais de poker canadenses foram desafiados por Bill Perkins, um gestor de fundos de hedge americano e produtor da indústria cinematográfica que também joga poker, mas em um nível amador. O objetivo foi alcançar o mesmo peso (com no máximo um quilo de diferença um do outro) no espaço de um ano. A recompensa seria de 150 mil dólares, porém, a tarefa não era fácil, já que um deles deveria ganhar por volta de 25 kg, enquanto o outro deveria perder 50 kg.

Matthew e Jaime Staples conseguiram fazer isso no final do prazo estabelecido, mas apenas com a ajuda e sob a supervisão de um dos coaches físicos mais conhecidos do mundo, Mike Vacanti. Além de agir como personal trainer, o profissional alia seu trabalho de treinador com o coaching. Isso pois, ainda mais neste caso, a parte psicológica é imprescindível para que o resultado seja alcançado e a dedicação mantida — ainda mais em pessoas sem o costume de cultivar hábitos saudáveis.

No sentido do treinamento físico, um coach seria mais voltado para a mente, envolvendo um trabalho reflexivo, enquanto que o personal trainer focaria mais em trabalhar a parte física, passando uma rotina de exercícios e orientando como fazê-los. Por isso que a associação dos dois é muito importante, pois de nada adianta a tarefa se o indivíduo não tem a motivação, vontade ou organização necessária para mantê-la. Então para que se continue firme e forte, sem desistir, o coach é essencial para ajudar com o planejamento, elaboração de metas, como e porque cumpri-las.

Sendo assim, para se ter resultados, especialmente a longo prazo e conseguir manter o foco de maneira consistente, é interessante aliar as duas práticas. Ainda mais por serem tantas as tentações para se fazer o contrário, já que é muito mais fácil após um longo dia de trabalho ficar em casa maratonando séries e comendo guloseimas. O ideal é encontrar preparadores físicos com a formação em coaching, pois eles estarão munidos de tudo o que é necessário para potencializar a performance e a realização de objetivos do cliente.

Assim ele irá colaborar não só selecionando os melhores exercícios, mas será crucial para identificar as verdadeiras necessidades de cada indivíduo e estabelecer um plano de ação eficiente, ao mesmo tempo em que desperta sua determinação e força de vontade. Isso tudo resulta na obtenção de efeitos não só mais rapidamente, como permanentes. É importante frisar que o coach tem base em técnicas e conhecimentos científicos e, portanto, não pode ser realizado por pessoas sem uma preparação formal, estudos e cursos específicos.