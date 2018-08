CONTÉM CULTURA PROMOVE CURSO EM IPABA

“Audiovisual como recurso didático” é o tema do curso de capacitação para professores que será ministrado nesta sexta-feira (10), às 8h, na sala do Contém Cultura em Ipaba, pelo psicólogo e professor universitário, David Romeros. Segundo ele, a iniciativa tem como propósito apresentar aos professores o audiovisual como suporte pedagógico importante na formação mais ampla dos sujeitos. “Por meio do cinema, podemos emocionar nossos alunos, engajá-los com os conteúdos mais diversos. Podemos ilustrar conteúdos previstos nos currículos, podemos fixar conhecimentos”, comenta.

O curso será ministrado em dois módulos, um dedicado a teorias, e outro expositivo. “O segundo momento será bem prático. Vou estimular os alunos a usar os filmes destacando os recursos da metalinguagem”, comenta David Romeros.

Ao final do curso, de acordo com o professor, os alunos terão elementos a mais para incrementar a didática que já adotam em sala de aula. “O grupo poderá incluir o audiovisual em seus métodos de construção de conhecimento”, sublinha.

Cinéfilo de carteirinha, David é o criador do cineclube Los Películas, que, periodicamente, reúne um grupo apaixonado por cinema em sessões itinerantes de cinema comentado.

A proponente do Contém Cultura, Luciana Profiro, enfatiza que a realização do curso na sala de cinema de Ipaba é muito oportuna, pois motivará ainda mais os professores a trabalhar com a sétima arte como ferramenta pedagógica, dando mais dinamismo aos processos de aprendizagem. Ainda segundo Luciana, o cinema pode tornar as aulas mais prazerosas e instigantes. “A todas essas questões devemos destacar o fato de a cidade contar com uma sala confortável, a do Contém Cultura, onde a utilização do audiovisual durante as aulas pode acontecer frequentemente”, destaca Luciana.

O Contém Cultura conta com o patrocínio da Cenibra, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.