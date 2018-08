COZINHA COMUNITÁRIA DE FABRICIANO REALIZA OFICINA DE CALDOS

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, com o apoio da Cozinha Comunitária, realizou nessa quarta-feira (29), uma Oficina de Caldos para os beneficiários do Cras I e II. O objetivo foi orientar os beneficiários sobre a importância na seleção dos alimentos, o aproveitamento dos ingredientes, incluindo cascas e sementes, além de ter uma alimentação saudável.

Abordando todos os grupos de alimentos na oficina, a Nutricionista da cozinha, Maria José, comentou a importância de alguns alimentos para manter uma boa saúde. ‘’ O feijão é fonte de proteína, e é responsável pela formação dos músculos. O inhame tem valor imunológico e valor antioxidante, entre outros alimentos e valores nutricionais. Conversamos muito sobre a importância da preparação desses alimentos no dia a dia de cada família, para que eles tenham uma qualidade de vida satisfatória. ’’, concluiu.

Além da oficina, a Cozinha promoveu uma interação das famílias com a equipe que realiza a preparação das refeições diárias, visando o fortalecimento de vínculos.

SOBRE A COZINHA

A Cozinha Comunitária é um equipamento público que contribui para o fortalecimento de ações da Política de Segurança Alimentar e Nutricional. O serviço atende de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h, moradores do Jardim Primavera e bairros próximos, como Caladão, Contente, Manoel Maia. As refeições são disponibilizadas para pessoas de baixa renda, trabalhadores informais, estudantes, idosos, comunidade local, e assistidos do Centro Pop.

Para mais informações sobre a cozinha ligue – (31) 3846-9952.