CURSO FORMA MAIS DE CEM ALUNOS NA APERAM EM TIMÓTEO

A Fundação Aperam Acesita, em parceria com a Aperam South America, realizou na última semana, no teatro da Fundação, a formatura das turmas do Curso de Aperfeiçoamento Profissional de manutenção mecânica e elétrica. Ao todo, 103 alunos concluíram o curso que teve como objetivo propiciar um desenvolvimento das competências técnicas, organizacional e metodológica na execução das atividades de manutenção, com foco totalmente na Aperam.

A formação do curso levou em consideração as necessidades identificadas pelo Comitê de Manutenção da Aperam (Coman), juntamente com a Gerência de Treinamento e desenvolvimento. De acordo com a gerente da área de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Layane Gomes, o curso gerou resultados positivos, colaborando com o crescimento profissional dos formandos. “A gente acredita muito nessa parceria da Fundação juntamente com a Aperam. Este momento é essencial para investirmos na formação de pessoas, conectando aos resultados da empresa”, destaca.

Um diferencial no processo foi a participação do empregado como protagonista de sua carreira, visto que a participação foi iniciada a partir de um edital de capacitação que fazia o convite a participação voluntária do empregado no processo. Aluno do Curso de Aperfeiçoamento Técnico em Manutenção Mecânica, Claudinei Barros, que atua na Gerência Executiva de Engenharia – PET, destacou a conquista como uma honra. “Pra mim, além de crescimento pessoal, este curso nos proporcionou conhecer mais a Aperam, por meio de colegas de outras diversas áreas, além do crescimento profissional por meio de instrumentos e formas de trabalho que podem ser aplicados para melhor desempenho nas nossas atividades”.

Durante o processo, foi realizada pela Aperam a abertura para a participação de empregados em regime de Mão de Obra Temporária e também filhos de empregados, oportunizando o protagonismo e a qualificação de seus próprios empregados. Segundo o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino, essa é uma forma de perpetuar o nome da Aperam nos vínculos familiares. “Para nós, é um momento de orgulho, poder fortalecer o vínculo da empresa com familiares que constroem essa história junta com a gente”.