CURSO NA FIEMG DE IPATINGA ABORDA GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL

No intuito de promover a melhoria dos resultados empresariais, por meio da capacitação dos participantes em ferramentas de gestão de negócios e produção industrial, com metodologia prática e focada em resultados, a Fiemg Regional Vale do Aço realizou ontem e hoje (30), em Ipatinga, o curso Gestão da Produção Industrial.

Temas como “Introdução a sistemas de produção”; “Indicadores”; “Atuação do supervisor de produção (liderança coaching)”; “Padronização de atividades”; “Gestão da qualidade e do planejamento, Programação e controle de produção” e “Como usar a gestão para garantir resultados” foram abordados pelo consultor em gestão industrial, Geraldo Luís Barbosa.

“O empresário que visa o ganho na produtividade precisa focar na qualidade do seu produto e principalmente no esforço investido no just in time (tempo) com o objetivo de reduzir, ou mesmo eliminar, todo estoque e desperdícios nos diferentes estágios do processo eliminando os custos derivados.”, explicou Geraldo.

Para o consultor, focar no tempo de produção leva a um processo de melhoria contínua, exigindo da administração o desenvolvimento de políticas, padronização de processos e elementos que tornam a empresa competitiva.

De acordo com o gerente de logística, Wederson de Oliveira, o curso abordou de forma dinâmica a importância da mudança de cultura nos processos e planejamento para alavancar o sistema produtivo. “Hoje nós trabalhamos mais por demanda que por tempo. Nas dinâmicas em grupo ficou claro que o trabalho no sistema just in time alinhado aos líderes e encarregados de cada setor favorece os resultados positivos”, pontuou.