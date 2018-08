DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO E SARAMPO SERÁ NESTE SÁBADO

Postos de saúde de toda a Região Metropolitana do Vale do Aço estarão de portas abertas neste sábado (18), para o chamado Dia D de Mobilização Nacional contra o sarampo e a poliomielite. O objetivo é intensificar a vacinação de todas as crianças com idades entre um ano e menores de cinco anos. A campanha segue até 31 de agosto.

IPATINGA

Em Ipatinga, 20 unidades de saúde estarão abertas de 8h às 17h. Além do ‘Dia D’, a prefeitura informa que está ampliando para o programa Corujão da Saúde as ações de imunização, a partir da próxima segunda-feira (20). Técnicos dos postos de Saúde dos bairros Bethânia, Veneza, Canaã e Bom Jardim passarão a aplicar as doses também das 16h às 22h.

A meta da Secretaria de Saúde de Ipatinga é imunizar, somente neste sábado, 62% de crianças, para atingir o marco de 95% de cobertura nesta faixa etária, conforme recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Até a última quinta-feira (16), 3.417 crianças já haviam sido vacinadas contra a poliomielite, um total de 27,6%. Já contra o sarampo, 3.853 crianças foram protegidas, totalizando 31%.

FABRICIANO

Em Coronel Fabriciano, todas as unidades de saúde ficarão abertas com horário de funcionamento normal, de 7h30 às 16h30. Assim, todos os pais que não podem ir durante a semana, terão a oportunidade de imunizar os filhos neste dia.

O município já atingiu 20% de cobertura vacinal ainda na primeira semana da Campanha, sendo que a média estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 16%. Até agora, 1134 crianças que estão nessa faixa etária já se imunizaram contra sarampo e polio.

Durante a semana, as salas de vacinas funcionam de 7h30 às 12h30 em todas as UBS’s, exceto na do bairro São Domingos, com horários de 13h30 às 16h30. Nas UBS’s do bairro Santa Cruz e do Centro, as vacinas serão disponibilizas de 7h30 as 16h30.

TIMÓTEO

Em Timóteo, nove unidades de saúde estarão realizando a vacinação das 8h às 17h. As crianças que forem vacinadas receberão um botton adesivo da campanha. Serão distribuídos também panfletos sobre a campanha, que foi iniciada no dia 06 de agosto e prosseguirá até o dia 31. O material alerta para o fato de que somente com proteção (imunização) as doenças não voltarão.

As salas de vacina funcionarão nas seguintes unidades de saúde: Alegre, Ana Moura, Cachoeira do Vale, João XXIII, Limoeiro, Macuco, Primavera, Sede e Timotinho. O horário de funcionamento será de 8h às 17h. Este ano, a campanha do Ministério da Saúde tem como tema “Se tem infância, tem vacinação contra a poliomielite e o sarampo”.

Este ano, a vacinação é feita de forma indiscriminada, o que significa que mesmo as crianças que já estão com esquema vacinal completo devem ser levadas até uma unidade de saúde mais próxima de sua residência para receber um reforço. No caso da pólio, as que não tomaram nenhuma dose ao longo da vida vão receber a vacina injetável e as que já tomaram uma ou mais doses devem receber a oral. Para o sarampo, todas as crianças com idade entre um ano e quatro anos, 11 meses e 29 dias vão receber uma dose da Tríplice Viral, desde que não tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias.