DIA V 2018: FIEMG REUNE 600 VOLUNTÁRIOS

A Fiemg Regional Vale do Aço se prepara para o Dia do Voluntariado que esse ano promete atrair um público ainda maior. O evento acontecerá no próximo domingo (26), a partir das 8h, no Parque Ipanema em Ipatinga, e vai ser de muita doação, prestação de serviço e reconhecimento pelo Dia do Voluntariado.

Cerca de 2 mil pessoas são esperadas pelos organizadores do evento, que visa disseminar a cultura do voluntariado baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS: Erradicação da Pobreza e da Fome, Saúde e Educação de qualidade, Igualdade de Gênero, Energias Renováveis, Empregos Dignos e Crescimento Econômico, Inovação e Infraestrutura, Redução das Desigualdades, Cidades e Comunidades Sustentáveis.

“Cada um pode contribuir com seu tempo, seu conhecimento e sua experiência, e a combinação de todos os esforços pode ser decisiva para o alcance dos ODS”, explica a consultora de projeto social da Fiemg Regional Vale do Aço, Patrícia Barbosa que estima a participação de cerca de 600 voluntários no evento.

Há 18 anos, a Fiemg Regional Vale do Aço promove o Dia V, um dia de oportunidade para iniciar ou complementar as práticas de relacionamento das indústrias com a comunidade, agregando valor e resultados para suas ações de Responsabilidade Social. A parceria com empresas, entidades e comunidade tem contribuído no fomento de uma rede colaborativa de boas atitudes e exemplos de cidadania na região.

“Nossa expectativa é o reconhecimento do serviço voluntário que muitos de nós fazemos sem sentir, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos nossos colaboradores e na construção de um mundo melhor”, afirma Josélia Duarte, educadora social do Instituto Lumar Metals.

Com foco nos ODS, a empresa marcará presença no Dia V apresentando à comunidade uma exposição de artesanatos pelas mãos das artesãs de Santana do Paraiso, além da distribuição de mudas de cebolinha e composto orgânico.

“Que o olhar empresarial para o voluntário seja de reconhecimento e que o voluntário estenda à sua jornada diária de trabalho o mesmo amor que ele dedica ao trabalho voluntário. Quem ama e gosta do que faz, age sempre pensando em deixar o lugar onde está, melhor que encontrou”, pontua.

ATRAÇÕES

Oficina de Decoração de latas, mosaico com embalagem de plástico e confecção de bolsas será uma das atrações do Dia V na oficina que será oferecida pela técnica em turismo e lazer, Cássia Albuquerque.

Há 10 anos, a voluntária contribui na construção do Dia V. Atuante e colaborativa Cássia declara o prazer em compartilhar seus conhecimentos e experiências.

“Me realizo com as oficinas de artesanato a partir do reaproveitamento de materiais. Ser voluntária é reinventar e dar um novo sentido a minha vida e de tantas outras pessoas, proporcionando alegria, melhoria da qualidade de vida e da autoestima. Através das minhas experiências, posso contribuir e dar oportunidade de geração de renda e economia criativa a outras pessoas”, afirma.

Para a Assistente Social da Usiminas, Viviane Oliveira, o Dia V é sinônimo de aproximação com a comunidade. “Temos a oportunidade, através do grupo de voluntários da Usiminas, de compartilhar informações sobre as ações sociais que desenvolvemos ao longo do ano e também de conhecer novas entidades, os trabalhos que elas desenvolvem e principalmente, identificar oportunidades de atuação”, justifica.

Assim como no ano passado, a Usiminas estará no Dia V, cadastrando currículos de Pessoas com Deficiências – PCD’s para compor o banco de dados da empresa.

“Nossa expectativa é que possamos cumprir nossa missão, atingindo cada vez mais pessoas, e para isso, convidamos toda a comunidade a participar e conhecer os trabalhos de voluntariado que são desenvolvidos em nossa região”, reforça.

Mais informações sobre o Dia V pelo telefone 3822-1414, email patricia.barbosa@fiemg.com.br ou na funpage https://www.facebook.com/voluntariosdovale.doaco