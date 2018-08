COLUNA WILLIAM SALIBA – 24/08/2018

DIÁRIO DO COMÉRCIO LANÇA ‘MEMÓRIAS’ EM IPATINGA

O jornal belo-horizontino Diário do Comércio, em parceria com a Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), lançaram ontem (23), em Ipatinga, o livro “Memórias: Uma história feita de encontros”. A obra traz fotos e depoimentos inéditos sobre as histórias de encontros entre japoneses e brasileiros, nos anos de construção da cidade e de ascensão da Usiminas.

DEPOIMENTOS

Em “Memórias: Uma história feita de encontros”, um dos ‘Sete Samurais’ da Usiminas, Antônio Pedrosa, fala sobre os procedimentos de segurança implantados pelos japoneses ainda nos primeiros anos de implantação da siderúrgica. Mas não só a Usiminas protagonista das histórias. Ipatinga está nos relatos daqueles que viram a cidade ser construída. Aos 93 anos, Maria de Lourdes Costa, revela sobre a difícil vida na cidade que nascia.

LANÇAMENTO

A cerimônia foi realizada no Hotel San Diego Suítes. Além dos homenageados na obra, o lançamento contou com a presença do prefeito de Ipatinga, Nardyello Rocha; da vereadora Cassinha Carvalho; do presidente da Associação Nipo-Brasileira de Ipatinga, Minoru Sakuraoka; do diretor da Usiminas, Roberto Maia: do diretor da Nippon Steel Américas, Kazuhiro Egawa; do ex-presidente da Usiminas, Romel Erwin de Souza; do presidente da Associação Comercial e Empresarial de Ipatinga, Cláudio Zambaldi; do presidente da Fiemg Vale do Aço, Flaviano Gaggiato; do presidente da CDL de Ipatinga, José Carlos Alvarenga; do vice-presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Luciano Araújo; do presidente e do diretor de mercados do Diário do Comércio, respectivamente, Luís Carlos Costa e Yvan Muls, entre outros.

A seguir, o registro fotográfico do encontro:

***



IMIGRAÇÃO JAPONESA

O tradicional Festival Bon-O-Dori, promovido pela Associação Nipo-Brasileira de Ipatinga, homenageia os 110 anos da imigração japonesa no Brasil no próximo dia 15 de setembro, às 19h, no pátio da instituição, no Bairro Cariru. O festival contará com shows do grupo Okolofé do Samba (Ipatinga), Daiki Daiko (de Belo Horizonte) e Aikido, além de gastronomia japonesa. O ingresso para o festival será um litro de leite longa-vida, a ser doado para entidades assistenciais.

***

THE PLACE

Faz sucesso o The Place Eventos. O salão de festas localizado no 11º andar do The Place, no Bairro Horto é a solução para aqueles que precisam de um espaço elegante, moderno e versátil, em uma área com localização privilegiada e de fácil acesso no Vale do Aço. O salão possui um moderno sistema acústico e de climatização, além de contar com gerador de energia próprio, garantindo a continuidade dos eventos em situações de falta de energia elétrica. No salão, eventos sociais e corporativos podem ser realizados em dois ambientes, em andares diferentes, contando ainda com uma varanda externa, com uma magnífica vista panorâmica do Horto.

***

MÉRITO METROPOLITANO

Grupo Mais Vip anuncia a promoção do I Prêmio Mérito Metropolitano. A premiação será entregue a personalidades da Região Metropolitana do Vale do Aço em baile animado pela Banda Ema, no dia 15 de setembro às 23h, na Sede Campestre, em Timóteo.

***

GÊNESE

O grupo LumiArte apresenta nesta sexta-feira (24), às 19h30, no auditório da Ceja, o seu novo espetáculo lítero-musical Gênese. A apresentação é uma das atrações do encerramento da Semana Espirita de Ipatinga, iniciada na última segunda-feira.

***